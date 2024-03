Cette nouvelle moto électrique Super Soco coûte plus cher, mais pour deux bonnes raisons

Vmoto a dévoilé quelques nouveautés pour cette année 2024, dont une version équivalent 125 de son modèle TS Street Hunter. Un look toujours moderne, plus de puissance, mais moins d'autonomie.

Avec pas moins de 11 modèles dans sa gamme, scooters et motos, équivalents 50 ou 125, Super Soco fait clairement partie des fabricants de deux-roues électriques qui proposent le plus de produits différents, pouvant convenir à de multiples usages. Et à des portefeuilles plus ou moins garnis. Et en ce début 2024, la propriété du groupe VMoto a introduit quelques nouveautés. Dont une version un peu plus puissante de sa moto TS Street Hunter.

Super Soco TS Street Hunter Pro, c’est son nom. Encore plus long à retenir pour cette moto qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la TS Street Hunter que l’on connaît déjà. Les différences se jouent ici sous les carénages de ce roadster urbain. Et au niveau réglementation aussi.

Jusqu’à 90 km d’autonomie

En effet, si le TS Street Hunter était d’abord commercialisé comme un cyclomoteur, le nouveau venu s’affiche comme un vrai équivalent 125. À commencer par son moteur signé Bosch qui affiche une puissance maximale de 5,2 kW (3,5 kW pour la version non « Pro »), permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 90 km/h, soit 15 km/h de plus. La puissance nominale est de 4,1 kW.

Les deux batteries lithium-ion de 60 V/32 Ah quant à elles offrent à la moto une autonomie maximale de 90 kilomètres. C’est un peu en deçà de la TS Street Hunter « tout court » qui affichait jusqu’à 114 km. Côté recharge, il faut compter 3h30 par batterie pour faire le plein.

Grosse hausse de prix

Pouvant accueillir 2 personnes, la nouvelle Super Soco TS Hunter Street Pro est disponible en trois coloris : noir, rouge et bleu. Et surtout elle est bien plus chère que la version pas « Pro ». En effet, comptez 2000 euros de plus, soit à partir de 5490 euros. Et ça, c’est pour la version à une batterie. Pour celle à deux batteries, disposant donc de l’autonomie maximale de 90 km, il faut ajouter 1571,76 euros précisément. Ce qui nous amène à 7061,76 euros.