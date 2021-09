TCL annonce son 20 R : un mobile 5G efficace et pas cher pour la rentrée

TCL enrichit encore un peu plus sa gamme TCL 20 avec l'arrivée prochaine du 20R 5G, un nouveau smartphone d'entrée de gamme qui regroupe de la 5G, un SoC MediaTek Dimensity 700 et un écran 90 Hz pour 249 euros.

Avec le TCL 20 5G, le 20 SE, les 20 Pro 5G, 20S, 20L, et 20L+, on peut raisonnablement dire que la gamme TCL 20 était déjà assez chargée… elle va pourtant accueillir un modèle supplémentaire : le TCL 20R 5G. Ce nouveau smartphone chinois arrivera en Europe plus tard en septembre avec un positionnement abordable. Pour 249 euros la marque réutilise en partie le design du TCL 20SE, mais nous promet d’avoir l’essentiel de ce que l’on attend d’un mobile en 2021.

Le 20R 5G arbore notamment un écran LCD HD+ (1600 par 720 pixels) de 6,52 pouces profitant d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, mais aussi d’une luminance maximale de 500 nits et d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. On y trouve aussi un SoC MediaTek Dimensity 700 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme le nom de l’appareil l’indique, une prise en charge de la 5G est aussi d’actualité.

Notons qu’à ce prix, le TCL 20R 5G se positionne face à des smartphones comme le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui possède un écran Amoled Full HD+ à 120 Hz. Il est triste de voir encore des dalles 720p en 2021, même à ce prix. Son SoC en revanche promet de meilleures performances, sur le papier tout du moins.

Une fiche technique plutôt équilibrée

Côté photo, le TCL 20R 5G comprend un capteur selfie (intégré dans une fine encoche en goutte d’eau) et trois modules arrières : un capteur principal de 13 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un module dédié aux effets bokeh de 2 Mpx. La connectique regroupe pour sa part un port USB-C et une sortie casque, tandis que la connectivité se limite en dehors de la 5G à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2.

Le 20R 5G est pour le reste alimenté par une batterie de 4500 mAh qu’il faudra par contre patiemment recharger à l’aide d’un petit chargeur 10 W. L’engin est enfin animé par Android 11 et TCL UI, mais attention, TCL promet seulement une année de mise à jour majeure pour Android, suivie de trois ans de mises à jour de sécurité.

L’appareil arrivera en Europe et sur quelques autres marchés en deux coloris : Granite Gray et Lazurite Blue.