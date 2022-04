TCL lance trois nouvelles barres de son pour tous les budgets

Le constructeur chinois TCL a présenté cette semaines trois barres de son, du système 2.1 au système 5.1.2 en passant par une barre 3.1.

Cette semaine, TCL organisait une conférence pour dévoiler de nouveaux produits pour la maison. L’occasion pour le constructeur de présenter un nouvel aspirateur robot et plusieurs téléviseurs Mini LED et QLED, mais également sa nouvelle gamme de barres de son pour 2022.

Ce sont ainsi trois nouvelles barres de son qui ont été dévoilées mardi par le constructeur chinois, les TCL C935U, TCL P733W et TCL S522W. Ces trois barres de son partagent une architecture commune puisqu’il s’agit, dans les trois cas, de barres de son livrées avec un caisson de basse, mais sans enceintes arrières.

Concrètement, la TCL S522W se veut la nouvelle porte d’entrée des systèmes audio TCL. On a droit ici à une barre de son pour le moins classique avec deux voix à l’avant en plus du caisson de basse pour un système simplement en 2.1. Elle embarque néanmoins trois modes d’écoute distincts en fonction des contenus que vous comptez regarder avec film, musique ou actualités. La TCL S522W profite en outre d’une connectivité Bluetooth 5.1 et peut donc faire office d’enceinte sans fil. Côté connectique, la TCL S522W est compatible avec le HDMI ARC et dispose également d’une entrée audio optique et d’une prise audio auxiliaire jack 3,5 mm. Elle est capable de produire un son d’une puissance maximale de 200 W.

On monte en gamme avec la deuxième barre de son dévoilée par TCL, la TCL P733W. Contrairement au premier modèle, il s’agit cette fois d’une barre avec un système sonore 3.1. De quoi permettre de profiter des voix centrales en plus des deux voix latérales et du caisson de basse. Le caisson est par ailleurs sans fil et ne nécessitera donc pas de masquer des câbles entre lui et votre meuble TV. La TCL P733W est également certifiée DTX Virtual X et Dolby Audio et profite de la fonction Bass Boost du constructeur. Elle est également compatible Bluetooth 5.2 et pourra, elle aussi, servir d’enceinte sans fil. La TCL P733W peut quant à elle diffuser un son d’une puissance de 350 W et profite également d’une prise HDMI ARC.

Une barre de son 5.1.2 compatible Dolby Atmos et DTS:X

Mais le modèle le plus intéressant présenté ce mardi par TCL est indubitablement la nouvelle barre de son TCL C935U . Il s’agit cette fois d’une barre destinée à l’audio 3D avec 5.1.2 canaux, donc 5 canaux verticaux — dont deux simulant des voix arrières — un caisson de basse sans fil déporté et deux voix verticales pour la compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X. Elle est capable de diffuser une puissance sonore de 660 W et profite d’une connectivité complète avec entrée audio numérique, prise USB et trois prises HDMI dont une connectique eARC. Le Bluetooth est également de la partie.

Les trois barres de son de TCL sortiront peu à peu dans les prochains mois. Si la S522W 2.1 est d’ores et déjà disponible au prix de 129 euros, les TCL P733W et C935U sortiront respectivement en juillet et en août à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.

