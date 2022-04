TCL Sweeva 3500M, l’aspirateur-robot qui stérilise aussi vos sols pour éliminer les bactéries

TCL a dévoilé, mardi, de nouveaux produits pour la maison et, parmi eux, une nouvelle gamme d'aspirateurs-robots. Des appareils deux-en-un qui aspirent et lavent, le tout avec une fonction de stérilisation des sols pour éliminer toutes les bactéries.

Nettoyer encore plus précisément et profondément pour une maison parfaitement propre sans que vous n’ayez à intervenir. C’est la volonté de tous les fabricants d’aspirateurs-robots, notamment de ceux qui embarquent les fonctions d’aspiration et de lavage.

Mais différencier les modèles de Roborock, Ecovacs, Neabot, Xiaomi et tant d’autres est parfois difficile tant ils se talonnent dans l’innovation. TCL a dévoilé sa nouvelle gamme d’appareils avec une fonction encore assez rare : la stérilisation des sols.

Et la lumière fut !

Les Sweeva 3000M et 3500M (version avec station de vidage) viennent ainsi compléter la catégorie pour le géant asiatique, après le succès du Sweeva 6500. Et le principal argument du nouveau venu est bien cette lumière UV-C embarquée qui va permettre d’éliminer les bactéries et de désinfecter les sols après le nettoyage et le lavage. Cette fonction n’est pas inédite et d’autres marques comme Viomi ou Amibot l’ont déjà étrennée.

Pour lutter contre les bactéries nocives, TCL a également équipé le bac à poussière de l’aspirateur d’un filtre HEPA lavable qui va retenir les particules fines, le pollen, les PM2,5 ou encore les microbes nocifs supérieurs à 0,3 micron. L’air expulsé par l’aspirateur robot sera ainsi purifié.

Le Sweeva 3500M est donc un robot aspirateur au design assez classique, qui peut aspirer avec 4 niveaux de puissance (jusqu’à 2700 Pa de puissance) et laver le sol avec sa lingette (bac à eau de 300 ml). Via l’application TCL, vous pouvez ajuster le débit d’eau pour renforcer le lavage, car rien n’indique que la serpillière dispose d’un système de vibrations ou autre comme on en trouve de plus en plus chez la concurrence.

Jusqu’à 200 m² et trois heures de ménage

L’appareil dispose d’une large brosse rotative latérale et de multiples capteurs qui détectent immédiatement le changement de surface. La fonction Auto Carpet Boost pourra ainsi entrer automatiquement en action dès que l’aspirateur-robot détecte un tapis et optimiser ses performances. Il peut aussi franchir des obstacles, rebords de porte, tapis jusqu’à 2 cm de haut, ce qui est plutôt un bon point si vous avez de gros tapis. Il est évidemment doté d’un système laser pour éviter les objets ou contourner les situations délicates.

Côté autonomie, il pourra nettoyer une surface jusqu’à 200 m² sur son sol dur et en mode standard, ou fonctionner durant 3 heures, annonce le fabricant.

À la différence du Sweeva 3000M, le Sweeva 3500M est livré avec une station de vidage aux capacités XXL. Elle peut contenir jusqu’à 4L de poussières et déchets en tous genres, soit une autonomie longue durée avant de devoir vider le bac. TCL annonce même jusqu’à huit fois plus de déchets collectés.

Prix et disponibilités du TCL Sweeva 3500M

Le Sweeva 3500M sera disponible courant mai. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment. Le Sweeva 3000M a les mêmes capacités et atouts que son acolyte, mais il ne disposera pas de la station de vidage.

