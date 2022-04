Mini LED ou QLED : TCL veut séduire un max de monde avec ses TV 4K

TCL dégaine plusieurs nouveaux TV 4K Mini MED et QLED avec les TCL C83 et C93 d'un côté et les TCL C63 et C73 de l'autre. Google TV, un mode 144 Hz et des fonctions gaming sont à l'honneur.

TCL est présent sur divers marchés des nouvelles technologies, mais la marque est surtout connue pour ses téléviseurs. Il faut dire que le groupe est l’un des rares acteurs du marché à pouvoir se targuer de fabriquer lui-même ses dalles. À l’instar d’un concurrent comme Samsung, l’entreprise jouit donc d’une bonne maîtrise de sa ligne de production et d’approvisionnement.

Une fois n’est pas coutume, TCL met en avant ce savoir-faire pour vanter les mérites de ses nouveaux téléviseurs 4K et profitant de Google TV (avec Google Assistant évidemment). Certains profitent d’un affichage mini LED — les TCL C83 et C93), d’autres misent sur des écrans QLED — les TCL C63 et C73. Ces modèles débarquent en Europe.

Les TV Mini LED de TCL en 2022

Commençons par le Mini LED. Mettant en avant un statut de pionnier dans cette technologie, TCL se targue d’avoir apporté cinq innovations différentes pour améliorer l’expérience de visionnage.

Le constructeur promet un contraste plus important grâce au fait que chaque Mini LED composant la dalle profite d’un contrôle de luminosité 16 bits « ultra précis » avec 6536 niveaux d’intensité. TCL évoque aussi que chaque mini LED émet un halo rond sur sa 4e génération de technologie d’affichage alors qu’il est traditionnellement carré. La marque promet que cela réduit l’effet blooming (lueur diffuse) pour une meilleure précision dans l’image. Il est également question d’une solution appelée « Direct drive » qui prétend réduire le délai du rétroéclairage à 1/120e de seconde pour éviter que les couleurs ne bavent. Les zones d’ombre devraient en profiter. Pour une bonne cohérence colorimétrique sur l’ensemble de la dalle, TCL garantit que les milliers de Mini LED qui la composent sont strictement identiques pour offrir la même qualité sur l’intégralité du téléviseur, quelle que soit la zone . « Backlight Demura » est la dernière innovation proposée par TCL sur la technologie Mini LED. L’effet Mura désigne un défaut de luminosité assez courant sur les écrans LCD et cela peut presque donner que la dalle est salle. Le constructeur affirme soigner le rétroéclairage de sorte à atténuer cet aléa.

Les TCL C83 et C93 profitent donc de ces nouveautés. À cela s’ajoutent plus de 1000 zones de local dimming sur le C93 pour un contraste renforcé et une certification « IMAX enhanced » pour les deux modèles.

Le TCL C83 se décline en des versions de 50, 65 et 75 pouces. Le C93 existe en 65 et 75 pouces.

Les TV QLED de TCL en 2022

Du côté de la technologie QLED, TCL met en avant deux gammes TV : les séries C63 et C73 et ici il y a plus d’options de taille d’écran :

TCL C63 : 43, 50, 55, 65 et 75 pouces ;

TCL C73 : 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces.

La marque affirme que ces deux modèles sont particulièrement orientés vers le gaming. Dans les faits, cela semble être le cas pour la plupart des téléviseurs évoqués dans cet article comme nous allons le voir ci-après.

144 Hz et mode Game Master Pro et qualité audio

Avec les TCL C73 (55, 65 et 75 pouces), C83 et C93, vous pourrez profiter d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Toujours sur ces mêmes modèles (55″ et au-dessus), un mode Game Master Pro est disponible pour profiter d’options dédiées aux jeux à activer facilement. Il est ainsi possible d’enclencher le VRR par exemple ou l’ALLM. Sur tous les modèles, même le TCL C63, on profite d’une connectique HDMI 2.1.

Pour l’audio, le TCL C93 profite d’un système Onkyo 2.1.2 avec notamment deux haut-parleurs verticaux. Le TCL C83 embarque une solution 2.1 toujours signée Onkyo. Les deux modèles ont par ailleurs un haut-parleur dédié aux basses.

Les prix pour ces différents produits ne sont pas encore indiqués malheureusement.

