Écran Amoled, grosse batterie et petits prix : les nouveaux TCL 30 passent à la vitesse supérieure

TCL vient de lancer une nouvelle gamme de smartphones, les TCL 30. Des smartphones abordables - à partir de 179 euros et jusqu’à 229 euros - avec des arguments percutants : écran AMOLED, batterie de 5000 mAh et design soigné.

Après les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver ou encore les climatiseurs, TCL compte s’imposer en France dans un nouveau domaine, celui du smartphone. La marque avait lancé en fin d’année dernière ses TCL 20, des smartphones abordables qui misaient sur la qualité de leur écran. Elle revient en ce début d’année avec une nouvelle gamme encore plus ambitieuse, les TCL 30.

Quel smartphone de la gamme TCL 30 choisir ?

Cette gamme de smartphones se décompose en quatre appareils, qui se destinent à des utilisateurs et des budgets différents.

le TCL 30+ et le TCL 30, vendus respectivement 229,99 euros et 199,99 euros, possèdent la fiche technique la plus musclée : écran AMOLED de 6,7 pouces, double haut-parleurs avec son stéréo, grosse batterie de 5 010 mAh et une épaisseur de moins de 8 mm. Le TCL 30+ a toutefois plus d’espace de stockage (128 Go) que le TCL 30 et un capteur frontal de 13 mégapixels ;

le TCL 30SE est le smartphone le plus abordable de la gamme, à partir de 179,99 euros en version 64 Go et 199 euros dans sa version 128 Go. Son écran (IPS) est un peu plus petit (6,52 pouces), il est également un peu plus épais et un peu plus lourd que les TCL 30 classiques.

Tous ces smartphones sont disponibles en France, notamment chez Fnac et Darty. Notez également que jusqu’au 31 mai prochain, pour tout achat d’un smartphone de la gamme TCL 30, TCL vous offre systématiquement un cadeau (écouteurs, tablette ou téléviseur). Il suffit de télécharger ses preuves d’achat sur la plateforme promotionnelle de TCL. On vous explique comment participer à la fin de l’article.

Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de chacun de ces smartphones en détail.

TCL30+ : grand écran, grosse batterie, petit prix

De la nouvelle gamme de TCL, le TCL30+ est sans conteste le plus puissant des nouveaux venus. Il permet surtout au constructeur de prouver que l’on peut proposer des caractéristiques musclées pour moins de 250 euros.

Grand téléphone — on parle tout de même d’une dalle de 6,7 pouces — le TCL 30+ est tout de même très agréable à prendre en main puisqu’il ne pèse qu’un petit 185 grammes pour moins de 8 mm d’épaisseur. L’écran mise sur la technologie AMOLED, que l’on retrouve habituellement sur des smartphones plus haut de gamme. Celui-ci offre une définition Full HD+ de 1 080 x 2 400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous pourrez donc profiter d’une belle surface d’affichage pour le contenu en streaming.

Avec un triple capteur dorsal, dont une caméra principale de 50 mégapixels qui permet d’avoir de belles photos en faible luminosité, et un capteur frontal de 13 mégapixels grand-angle, on peut dire que le TCL 30+ ne laisse pas la photo sur le banc de touche. Cette configuration permet de faire face à toutes les situations et même de capturer des vidéos en 1080p à 30 FPS.

Le reste de la fiche technique est composée d’une puce MediaTek G37, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage avec la possibilité d’étendre la mémoire avec une carte micro-SD jusqu’à 1 To. Il est capable d’encaisser les usages quotidiens comme la navigation web ou le visionnage vidéo. Surtout, le TCL 30+ peut compter sur une colossale batterie de 5 010 mAh qui le rend particulièrement endurant associé à son écran AMOLED.

Enfin, les TCL 30 et 30+ tournent nativement sous Android 12, ce qui vous évite une mise à jour quelques heures après la sortie de la boîte. Ils bénéficieront de la mise à jour vers Android 13 (lorsqu’elle sera disponible) et de mises à jour régulières de sécurité Google. Ils sont également certifiés Android Entreprise Recommended (AER).

Le TCL30 : quelques concessions pour 30 euros de moins

S’il reprend la plupart des caractéristiques de son grand frère, le TCL 30 fait quelques concessions pour adoucir la facture finale. On retrouve des dimensions similaires, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à la définition Full HD+, ainsi que la même configuration photographique… Au dos. La caméra frontale, elle, tombe à 8 mégapixels, ce qui garantit tout de même de bons selfies.

Sa mémoire interne aussi change et passe à 64 Go. Pour le reste, on retrouve l’excellente autonomie promise par la batterie de 5 010 mAh. Des mutations qui, on vous le disait, ont un impact sur le prix puisque le TCL30 est proposé à 199 euros seulement.

Le TCL30 SE : le plus petit et le moins cher

Plus compact que ses comparses, le TCL 30 SE est aussi la version la plus abordable. Affichant un tarif de 179 euros, ce smartphone offre un très bon compromis entre qualité et prix.

Son écran LCD de 6,52 pouces offre un bel angle de visionnage ; tandis que sa définition HD+ permet de profiter du contenu vidéo dans une bonne qualité. En revanche, le module photo est identique à celui du TCL30 classique. Vous profitez donc de la même expérience photographique.

La fiche technique accueille une puce différente, la MediaTek Helio G25, mais conserve les 4 Go de RAM et les 64 Go de mémoire. Là encore, les usages basiques ne posent aucun problème. Enfin, la batterie est un poil plus petite, mais reste tout de même conséquente avec un confortable 5 000 mAh.

Un cadeau offert pour chaque smartphone acheté

Si vous avez acheté un smartphone de la gamme TCL 30, jusqu’au 31 mai, TCL tient à vous remercier en vous offrant un cadeau. En se connectant sur la plateforme promotionnelle de TCL, enregistrez vos preuves d’achat et découvrez immédiatement quel cadeau vous avez gagné. Cette promotion est 100 % gagnante : au minimum, vous repartez avec une paire d’écouteurs TCL S108 (d’une valeur de 29,99 euros) et au maximum avec un téléviseur TCL 55C825 de 55 pouces (d’une valeur de 899 euros).

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur cette page, d’uploader vos justificatifs d’achat, puis de tourner la roue de la Fortune. Bonne chance !