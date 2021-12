TCL 20 R 5G : que propose ce smartphone 5G à moins de 200 euros ?

Lancé il y a quelques jours à moins de 200 euros, le TCL 20 R 5G a l’ambition de proposer un smartphone 5G accessible. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Si l’on connaît mieux la marque TCL pour ses téléviseurs, il faut savoir qu’elle distribue également dans le monde toute une gamme de smartphones. En 2020, TCL avait sorti en France une gamme complète de mobiles, la série 10. Elle revient cette année avec de nouveaux mobiles, la série 20. La marque a pour objectif de démocratiser les technologies en proposant toute une gamme mobile accessible à tous.

TCL 20 R 5G : 5G et écran 90 Hz à moins de 200 euros

Le TCL 20 R 5G est le dernier en date de la série 20, sorti il y a quelques semaines en France. Sa promesse est simple : rendre la 5G accessible à tous au sein d’un smartphone le plus efficace possible, avec un tarif sous la barre des 200 euros. TCL a donc mis l’accent sur ce qui compte le plus sur ce type d’appareil, à savoir l’écran et les performances.

TCL est bien connu pour la qualité des écrans de ses téléviseurs. Pas étonnant donc que l’on retrouve un très bon écran LCD de définition 1600 par 720 pixels (HD+) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Une telle fréquence de rafraîchissement — qui assure que le contenu s’affiche à l’écran de façon très fluide — est très rare dans cette gamme de prix.

Côté fiche technique, TCL a opté pour un SoC MediaTek Dimensity 700. C’est une puce de milieu de gamme solide qui possède de nombreux avantages. Elle assure en premier lieu la compatibilité du smartphone avec la 5G. Une garantie pour l’avenir, avec le développement du réseau 5G qu’effectuent actuellement les différents opérateurs.

C’est aussi une puce qui garantit de faire tourner correctement toutes les applications du quotidien avec fluidité et pour longtemps. Elle a été conçue pour que Google Maps ou Netflix s’ouvrent rapidement et tournent sans problème. Mais ne lui demandez pas de faire tourner Fortnite ou des jeux gourmands, elle n’est pas faite pour cela.

Le TCL 20 R 5G est disponible en France au prix de 199 euros et il bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 20 euros chez Leclerc, faisant passer son prix à 179 euros.

TCL 20 SE, TCL 20 L, TCL 20 L+ : des réductions sur toute la gamme

TCL a également sorti cette année plusieurs autres smartphones de la gamme 20. À l’instar du TCL 20 R 5G, ils se présentent comme des smartphones abordables ou au rapport qualité-prix avantageux compte tenu de leur fiche technique.

Jusqu’à la fin de l’année, ces appareils bénéficient de nombreuses promotions et remises immédiates. Voici les différents modèles disponibles :

TCL 20 SE : il s’agit du smartphone le plus abordable de la gamme. Doté d’un grand écran de 6,82 pouces, optimisé par la technologie NXTVISON de TCL qui améliore l’affichage, le TCL 20 SE est sorti cette année en France au tarif de 149 euros.

TCL 20 L et 20 L+ : ce sont deux smartphones de milieu de gamme dotés d’un écran de 6,67 pouces, également optimisés par la technologie NXTVISION de TCL. Les deux smartphones disposent du même design soigné, mais pas de la même fiche technique. Le TCL 20 L+ bénéficie de 256 Go et 6 Go de RAM, contre 128 Go et 4 Go de RAM pour le TCL 20L.

Le TCL 20 L est au prix de 229 euros et le TCL 20 L+ est à quant à lui disponible à 269 euros. Ils bénéficient tous les deux d’offres promotionnelles pour la fin d’année.

Sachez pour finir que jusqu’au 31 décembre 2021, TCL organise un grand concours en France. Chaque semaine, TCL fait gagner une TV TCL 55C725 (QLED) de 55 pouces d’une valeur de 699 euros sur son site officiel. Pour participer à ce concours, il suffit de se rendre sur cette page, puis de fournir une preuve d’achat d’un produit hi-tech TCL (smartphone, tablette, audio). Les modalités complètes du concours se consultent à cette adresse.

Qui est TCL, la marque derrière les smartphones TCL 20 ?

TCL est aujourd’hui surtout connu en France et en Europe pour ses téléviseurs et la qualité de ses écrans. TCL est en effet le deuxième plus gros vendeur de TV dans le monde, mais aussi le deuxième producteur mondial d’écrans de téléviseur. Il possède donc une véritable expertise dans le domaine, qui s’est concrétisée l’été dernier par la sortie du TCL 65C825, un très bon téléviseur avec une dalle Mini-LED à prix très abordable : environ 1000 euros dans sa version 55 pouces.

TCL ne se limite pas uniquement au monde de la hi-tech. Son catalogue est vaste et varié et s’étend aussi bien aux smartphones, TV et barres de son qu’aux réfrigérateurs, aux machines à laver ou encore aux climatiseurs. Chaque appareil et produit de TCL est intégré au sein d’un écosystème, afin que tous puissent fonctionner ensemble. La marque a l’ambition d’être la nouvelle référence de la maison connectée à prix abordable.