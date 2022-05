TCL mise à fond sur les TV XXL pour profiter de la Coupe du Monde de football

Le fabricant TCL va commercialiser de plus en plus de grands écrans de télévision, avec des diagonales jusqu'à 98 pouces. Il suit une tendance du marché qui augure un succès des formats XXL, surtout à l'approche d'une nouvelle Coupe du Monde de football.

TCL annonce miser sur les téléviseurs aux formats XXL pour la fin de l’année afin de profiter de la prochaine Coupe du Monde de football. Rappelons que les événements sportifs d’une telle envergure ont habituellement un effet dopant sur les ventes de téléviseurs.

Un marché des téléviseurs XXL qui grandit

TCL reprend une étude de TrendForce qui explique qu’« en 2022 les téléviseurs grand format de plus de 60 pouces devraient atteindre une partie de marché de 20 % ». Pour la marque, pas de doute : le succès des téléviseurs sera celui des grands formats. Elle mise donc sur des écrans de télévision de 65, 75 pouces et plus pour conquérir les consommateurs, à des prix corrects.

Dans les temps pour les grands événements sportifs de la fin d’année, TCL a lancé des téléviseurs de 85 pouces pour sa série C73 et P73. Mais pour les plus gourmands d’entre vous, le fabricant a créé un téléviseur C73 de 98 pouces dévoilé en avril. Une dalle immense, qu’il faudra réussir à loger dans votre salon.

Ces téléviseurs embarquent Google TV et proposent une définition 4K avec du HDR10+ avec en plus un design « sans cadre ». Des écrans pensés pour le cinéma, les séries et le sport. En effet, TCL intègre la technologie Dolby Atmos pour l’audio ainsi que la Dolby Vision pour l’image.

Pour accompagner ces téléviseurs, TCL a présenté il y a quelques semaines trois barres de son à tous les prix.

TCL donne rendez-vous à l’IFA 2022

TCL reste pour l’instant assez avare en information concernant ses prochains produits. Cependant, le constructeur nous donne rendez-vous à l’IFA 2022 de Berlin en septembre prochain pour tout connaître de ses produits. On apprend que « d’autres modèles XXL et des détails sur les nouvelles gammes seront dévoilés » lors du salon. On peut dès lors penser que d’autres TV de la marque goûteront aussi à des diagonales de 98 pouces.

D’ailleurs, TCL n’est pas présent que sur les barres de son et les écrans de télévision. La marque a lancé fin avril une série de smartphones d’entrée de gamme, dès 179 euros.

