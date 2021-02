TCL : un concept de tablette pliante avec deux charnières, un clavier et une béquille se montre en vidéo

Comment inclure directement un clavier physique à une tablette tout en s'assurant qu'il puisse se faire oublier ? C'est ce que tente de proposer TCL avec un nouveau concept pliable.

Avec leurs Surface ou leurs iPad, Microsoft et Apple tentent de proposer des appareils particulièrement polyvalents pouvant passer d’une simple tablette multitouch à un ordinateur en y greffant clavier et touchpad. Chez TCL, les ingénieurs ont souhaité repenser les possibilités avec les technologies d’aujourd’hui.

WCCTech rapporte en effet que le constructeur chinois a articulé ses travaux sur une tablette pliante de 10,1 pouces disposant de deux charnières. La première est positionnée au premier tiers de l’écran tandis que la seconde est au milieu.

Surtout, l’appareil dispose d’un petit clavier replié au dos de l’appareil ainsi que d’une béquille. Il en résulte alors un appareil à la fois futuriste mais également un peu déroutant face aux designs relativement minimalistes du marché. Le concept en question se montre d’ailleurs en vidéo.

Le concept montre qu’il est possible d’activer la première charnière en pliant un tiers de la tablette sur un angle d’environ 120°. Puis, l’appareil est en mesure d’être positionné à la verticale sur son kickstand. Sur la plus petite partie, il est possible de faire pivoter un clavier transparent à 180°. Positionnées sur ce tiers de la tablette, les touches seraient agencées de manière logicielle.

Est-ce vraiment pratique ?

Alors que les solutions hybrides tentent généralement de coupler un clavier à un écran horizontal, TCL a donc repensé le concept pour mêler des touches physiques à un agencement logiciel.

En mode classique, lorsque le clavier et le kickstand sont rabattus, il est également possible de simplement plier la tablette en deux grâce à la seconde charnière. Il en résulte alors une tablette plus petite.

On ne peut qu’être perplexe devant un tel appareil. D’une part il est clair que TCL cherche à innover sur une solution hybride tout-en-un ne nécessitant pas de composant externe facturé en plus. D’autre part, on s’interroge sur l’efficacité du produit et notamment du clavier qui reste particulièrement étroit.

Bien entendu, il ne s’agit que d’un concept qui pourrait soit évoluer avant une entrée en production, soit ne jamais voir le jour. TCL n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai en matière de concept. La marque avait déjà teasé un smarpthone se pliant en trois et un appareil dont la dalle s’étend à la manière de l’Oppo X 2021.