La Tesla Model S Plaid est-elle résistante à l’eau ? En théorie, non !

La Tesla Model S n'a pas été conçue pour fonctionner dans l'eau. Un Américain a néanmoins décidé de relever l'exploit... et il a réussi. Attention, cette cascade a été réalisée par un youtuber, n'essayez surtout pas de la reproduire chez vous.

La Tesla Model S Plaid n’est pas encore commercialisée en France, elle a été retardée pour fin 2022. En attendant, les Américains ont commencé à être livrés et on peut voir quelques nouvelles Model S sur les routes. Cela donne des idées à certains amateurs, dont ce youtuber américain nommé Chet. Il fait subir tout plein d’expériences à sa voiture et cette fois-ci, il a décidé de la rendre submersible.

Objectif : noyer sa Model S Plaid

On parle d’une voiture vendue à 129 900 euros en France, certains font n’importe quoi pour quelques vues. Néanmoins, cela donne une idée de ce que la Model S peut faire. Il a tenté deux fois l’expérience, la première fois, la voiture s’est mise à flotter. Son objectif n’était pas d’avoir un bateau, mais plutôt de faire comme la Lotus Esprit S1 “Wet Nellie”, la voiture de James Bond dans « L’espion qui m’aimait » (The Spy who loved me). Ils ont été obligés de rajouter près de 3000 kilogrammes de plomb pour éviter que la voiture flotte.

Comme vous pouvez le voir, la voiture a été désossée et protégée contre les infiltrations d’eau. Le premier essai a échoué, car le poids ajouté n’était que de 900 kilogrammes, ils ont donc ajouté 3000 kilogrammes au total. Soit plus que le double du poids de la voiture. Finalement l’expérience est un succès, mais la voiture a subi quelques dysfonctionnements comme un volant inopérant. Il a fallu attendre 24 heures que tout sèche pour que tout refonctionne de nouveau, on voit d’ailleurs de l’eau s’infiltrer à l’arrière de la voiture.

Evidemment, ne refaites pas l’expérience chez vous. Cela montre néanmoins que la Model S, comme n’importe quelles autres voitures Tesla, n’est pas résistante à l’eau si elle n’a pas été préparée en conséquence. En cas d’inondation, dans un parking par exemple, il est peu probable que la voiture ne soit pas endommagée.