Tesla : les anciennes voitures devront changer de caméra pour la conduite autonome

Proposée en option depuis la fin de l'année 2016, la capacité de conduite entièrement autonome se fait toujours attendre parmi les clients Tesla. Si la bêta est désormais disponible au compte goutte chez certains aux USA, pour les plus anciens possesseurs de véhicule de la marque, c'est la douche froide : impossible d'utiliser cette option avec les caméras actuelles.

Attendue comme l’une des plus grandes avancées technologiques du moment, la capacité de conduite entièrement autonome de Tesla a fait quelques heureux depuis le début du mois d’octobre 2021 aux USA. En effet, ceux qui arrivent à avoir un excellent « Safety Score » peuvent télécharger une bêta leur permettant de goûter en avant-première au futur de la conduite. Mais il y a un hic pour les plus anciens clients, qui comprennent enfin pourquoi ils sont pour le moment toujours exclus du programme.

Les plus anciens clients sont pénalisés

Dans le courant de l’année 2016, Tesla a commencé à équiper ses véhicules de toute une suite de caméras et capteurs que l’on a par la suite nommé « Autopilot 2.0 ». Conjointement à l’arrivée de ces caméras, le constructeur a commencé à proposer l’option « Capacité de conduite entièrement autonome » (qui est usuellement dénommée FSD pour Full-Self Driving) avec la promesse d’un véhicule qui sera capable de conduire en toute autonomie quand le logiciel sera développé et que les régulateurs accepteront sa mise en service.

Nous sommes désormais cinq ans plus tard, et petit à petit cette promesse devient un peu plus réelle, même si les premiers client ont une bien mauvaise surprise. En effet, à l’heure où les clients les plus récents de la marque peuvent bénéficier de la bêta du FSD depuis quelques semaines, ceux qui ont déboursé plusieurs milliers de dollars il y a 5 ans doivent toujours prendre leur mal en patience, et pour cause : Elon Musk vient de révéler que les caméras qui équipaient les premiers véhicules éligibles à l’option FSD ne pouvaient, au final, pas utiliser le logiciel actuel car les caméras doivent être remplacées.

Yeah, although early production cars will need camera upgrades, as well as FSD computer (all included in the price) — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021

Traduction des tweets ci-dessus :

« Que va-t-il se passer pour les Tesla de 2016 et 2017 avec l’option FSD ? Est-ce qu’elles vont recevoir la bêta ? Les membres travaillent pour avoir un Safety Score élevé » ;

« Oui, toutefois les véhicules les plus anciens auront besoin d’une mise à jour des caméras, ainsi que de l’ordinateur de conduite entièrement autonome (tout est inclus dans le prix) ».

La plupart des possesseurs de Tesla qui ont payé l’option FSD ont déjà pu bénéficier du remplacement de l’ordinateur, mais c’est la première fois que les caméras sont évoquées. Il n’y a pour le moment pas de détails sur le calendrier relatif à cette campagne de remplacement, et il y a fort à parier que la frustration des possesseurs de Tesla qui attendaient de pouvoir profiter du FSD en bêta va grandir en attendant ce fameux remplacement de caméras.