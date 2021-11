Comment Tesla compte proposer du Wi-Fi dans tous ses Superchargeurs

Deux entreprises d'Elon Musk vont travailler ensemble : Tesla a commencé à équiper ses bornes de recharge par des antennes satellites Starlink.

Pas plus tard que la semaine dernière, Starlink, l’offre d’Internet par satellite de SpaceX, a dévoilé une nouvelle antenne rectangulaire. On apprend désormais que Starlink a commencé les tests dans les Superchargeurs de Tesla.

Proposer du Wi-Fi aux voyageurs

Si vous avez une voiture Tesla, vous allez sans doute passer par les bornes de charge rapide Superchargeurs. Même si ces bornes sont conçues pour charger rapidement votre voiture, entre 15 et 45 minutes en fonction de votre modèle et de la génération de Superchargeur, vous allez devoir patienter. Tesla a eu donc l’idée de proposer du Wi-Fi aux voyageurs pour les aider à passer du bon temps, et ainsi profiter des applications YouTube ou encore Netflix embarquées dans le système d’infodivertissement de Tesla.

Le média spécialisé Electrek a été le premier à prendre connaissance d’un message laissé par un utilisateurs de Reddit (/teslamotors). Il avait identifié et photographié des Superchargeurs Tesla équipés d’antennes Starlink à Lake City, en Floride. Elon Musk n’a pas attendu longtemps pour confirmer l’information sur Twitter.

They will — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

Afin d’améliorer « l’expérience de charge » dans les Superchargers, le PDG de Tesla, Elon Musk, a promis à la mi-octobre que la connectivité Wi-Fi serait disponible dans toutes les stations de recharge rapide aux États-Unis via l’Internet par satellite de SpaceX. Cela sera ensuite déployé dans le monde entier, y compris en France. Pour rappel, les voitures de Tesla sont également équipées d’un modem 4G LTE, il faut néanmoins un abonnement Connectivité Premium pour profiter de cette connexion. Il est disponible pour environ 10 euros par mois, sachant que l’alternative est de partager sa connexion 4G/5G via son smartphone.

Starlink continue son développement

En juin, Starlink comptait 69 420 utilisateurs actifs. Elon Musk a annoncé vouloir séduire plus de 500 000 utilisateurs au cours des 12 prochains mois, mais Starlink fait face aux problèmes d’approvisionnement de puces à cause des pénuries actuelles.

Pour rappel, Starlink permet d’obtenir du très haut débit, jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement descendant actuellement, pour 100 euros par mois et 500 euros de matériel. Le débit est constamment augmenté au fur et à mesure du déploiement de la constellation de satellites qui regroupera, à termes, 12 000 satellites en orbite terrestre basse.

