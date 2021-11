Tesla Model S et Model X : vous allez (sûrement) devoir encore plus patienter pour les avoir

Aux États-Unis, les versions entrée de gamme des nouvelles Tesla Model S et Model X ne seront pas livrées avant mars 2023 en cas de commande. Des délais qui s’allongent en raison d’une demande croissante et de problèmes sur la chaîne d’approvisionnement.

Tesla a longtemps été étiqueté comme une entreprise qui ne respectait pas son planning annoncé. Très ambitieux et pressé, Elon Musk mise sur des délais très courts pour parachever ses projets. Ses voitures électriques, elles, ont régulièrement subi de nombreux retards ou reports — la Roadster l’illustre parfaitement.

Bien que le groupe américain soit parvenu à roder ses processus et appareils productifs, un facteur externe est venu chambouler le tout : la pénurie de puces, qui frappe de plein fouet l’univers des nouvelles technologies, mais aussi celui de l’automobile. Tant et si bien que Tesla a même livré des voitures sans aucun port USB.

Rendez-vous en 2023

En France, Renaud a de son côté fermé de nombreuses usines au troisième trimestre 2021, faute de semi-conducteurs. BMW a quant à lui abandonné les écrans tactiles sur un grand nombre de ses nouveaux véhicules. Bref, la crise est bel et bien réelle et impacte de multiples acteurs à différentes échelles.

Comme le souligne Electrek, Tesla est lui aussi affecté par la pénurie. La firme californienne a ainsi repoussé la livraison des versions entrée de gamme des nouvelles Model S et Model X. La faute, selon le média, à des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement — la pénurie — et une demande croissante.

Selon un screenshot du configurateur américain — nous n’avons cependant pas trouvé les mêmes résultats avec notre simulation –, la Model S Transmission intégrale Dual Motor ne pointera le bout de son nez qu’en mars 2023 en cas de commande. Et ce avec les jantes de 19 pouces, et non celles de 21 pouces (45 000 dollars) sélectionnés par défaut — délais plus courts.

La Model S Plaid, plus onéreuse, est épargnée avec des livraisons pour décembre 2021. Ce n’est pas nouveau : Tesla privilégie les déclinaisons les plus chères dans son cahier des charges et fait passer les véhicules les plus abordables après.

La France touchée a posteriori ?

Du côté du Tesla Model X, même constat : le configurateur américain — d’après une autre capture d’écran et notre simulation — mise sur des livraisons pour mars 2023. En revanche, le modèle Plaid jouera avec la patience des clients puisqu’il n’arrivera qu’en août 2022.

En France, le configurateur loge la berline et le SUV, toutes versions confondues, à la même enseigne : fin 2022. Il n’empêche, leur version entrée de gamme devrait vraisemblablement être repoussée à plus tard au regard des changements observés outre-Atlantique. Il n’y a pas vraiment de raison à ce que Tesla fasse passer la France avant les USA.

Ce n’est donc probablement qu’une question de temps avant que le fabricant ne mette à jour son configurateur français.

