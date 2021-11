Tesla continue de livrer coûte que coûte, certaines Model 3 et Y sont livrées sans ports USB

Un certain nombre de nouvelles Tesla Model 3 et Model Y ont été livrées ces derniers jours sans ports USB. Le plus étonnant dans cette histoire est que Tesla n'a averti aucun propriétaire.

La pénurie de composants actuelle touche toute l’industrie de l’électronique, ce qui se fait ressentir dans tous les secteurs, y compris le smartphone, le hardware ou encore l’automobile.

En France, faute de semi-conducteurs, Renault a fermé de nombreuses usines au troisième trimestre. BMW a abandonné les écrans tactiles sur un grand nombre de ses nouvelles voitures en raison de la pénurie de puces. Chez Tesla, on livre des voitures sans ports USB.

Un problème très aléatoire

Un certain nombre de nouvelles Tesla Model 3 et Model Y ont été livrées ces derniers jours sans ports USB. Le plus étonnant dans cette histoire est que Tesla n’a averti aucun propriétaire. Ces derniers s’en rendent compte chez eux lorsqu’ils remarquent que le chargeur ne fonctionne pas. Tesla attribue ce problème par les pièces manquantes liées à la pénurie mondiale de puces.

Les témoignages montrent également que l’absence de ports USB Type-C est très aléatoire : certaines fois, c’est au niveau de la paroi arrière de la console centrale, d’autres fois c’est au niveau des sièges arrières. Pire encore, la recharge semble fil est des fois inactive. Ces problèmes semblent avoir commencé avec des voitures livrées dès le jeudi 11 novembre.

Un geste ou un remboursement ?

Peut-on s’attendre à un geste ou un remboursement ? Pas forcément. Lorsque Tesla a retiré le soutien lombaire du passager, beaucoup ont espéré un remboursement, mais cela s’est avéré ne pas être le cas – cette fonctionnalité n’est maintenant plus présente sur les nouveaux véhicules.

En ce qui concerne les ports USB-C, Tesla a indiqué à certains propriétaires concernés qu’ils pouvaient appeler pour planifier un rendez-vous technique lorsque les pièces seraient disponibles, ce qui devrait avoir lieu en décembre.

