Tesla augmente encore le prix du fameux FSD, la capacité de conduite autonome

Nouvelle année, nouvelle augmentation pour le fameux FSD (capacité de conduite entièrement autonome en France) du constructeur américain. De quoi agacer beaucoup de propriétaires, qui ne voient pour le moment toujours pas de réelle plus-value à acquérir cette option.

Depuis l’automne 2021, il est possible pour certains conducteurs de Tesla aux USA de profiter de la version bêta de la capacité de conduite autonome. Le prérequis : avoir payé pour l’option, ou y être abonné, et obtenir un score de sécurité assez élevé prouvant que vous conduisez de manière assez prudente.

Affichée à 10 000 dollars en achat, ou 200 dollars par mois en abonnement, cette capacité de conduite entièrement autonome va voir son prix augmenter de 20 % aux États-Unis à la fin de la semaine prochaine, comme l’a indiqué le PDG de la marque, Elon Musk.

Si certains influenceurs font l’éloge de la conduite autonome chez Tesla depuis quelque temps, force est de constater que les clients de la marque ne l’entendent pas tous de la même manière. Sur Reddit notamment, de nombreux conducteurs haussent le ton pour montrer leur mécontentement face aux hausses de prix répétées sans réelle justification.

Bien que la version bêta soit accessible pour certains, la capacité des véhicules à naviguer en environnement urbain de manière semi-autonome reste insatisfaisante à en lire les retours des clients. Beaucoup considèrent d’ailleurs le tarif actuel de 10 000 dollars excessif pour le niveau de la conduite autonome de Tesla aujourd’hui, et ne comprennent absolument pas la hausse à 12 000 dollars annoncée par Elon Musk.

Suite à l’annonce de l’augmentation de tarif à venir, le patron de la firme a tenu à clarifier que cela ne concernait que les États-Unis, étant donné que pour tous les autres pays, la version bêta n’est pas disponible, et qu’il n’y aurait ainsi aucune justification à augmenter le tarif d’une option quasi inutile.

