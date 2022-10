Voiture électrique : les Tesla se transforment en coach pour l’éco-conduite

La dernière mise à jour du logiciel embarqué de Tesla a revu intégralement l'application "énergie". Désormais bien plus précise, elle se permet même de vous donner des conseils pour minimiser la consommation.

Nous vous en parlions récemment, la dernière mise à jour poussée par Tesla apporte de nombreuses nouveautés utiles à l’application « énergie ». Nous avons pu la voir à l’œuvre, et elle peut se transformer en coach vous poussant à l’éco-conduite.

La consommation, le point-clé de la voiture électrique

Les véhicules du constructeur américain sont parmi les meilleurs du marché en ce qui concerne la consommation et l’autonomie. De plus, le réseau de Superchargeurs et le planificateur de voyages intégré rend les longs trajets en Tesla assez aisés.

Cela n’empêche pas les possesseurs de Tesla Model Y ou Tesla Model 3 de chercher à optimiser leur consommation et augmenter leur rayon d’action. Nous avons déjà donné quelques pistes sur les manières de moins consommer, soit en réduisant sa vitesse de croisière, ou en utilisant la conduite à une pédale.

Avec la mise à jour 2022.36 qui est désormais arrivée en France, la firme d’Elon Musk va plus loin et prodigue des conseils directement adaptés à la conduite de chaque conducteur. En pratique, une prévision de la consommation très précise est affichée pour chaque trajet, et il est possible de voir les différents postes ayant utilisé plus d’énergie que prévu.

Cinq postes consommateurs d’énergie sont détaillés, à savoir : conduite, climatisation, pré-conditionnement, altitude et tout le reste (système audio, recharge de smartphones, alimentation de l’écran). De même, en stationnement, certaines options peuvent consommer de l’énergie, à l’instar du mode sentinelle. Tous ces postes sont détaillés avec quelques conseils plus ou moins pertinents, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ces conseils aideront sans aucun doute les nouveaux arrivants dans l’électro-mobilité pour mieux appréhender les bases de la conduite en voiture électrique. Avec l’hiver qui arrive rapidement, il est certain que la consommation va augmenter, ce qui peut ajouter de l’anxiété supplémentaire pour de nombreux propriétaires.

