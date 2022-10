Elon Musk déclare que Tesla pourrait bientôt valoir plus qu’Apple, est-ce réellement envisageable ?

Actuellement, Apple vaut 2,31 Tesla. Mais, Elon Musk est confiant en déclarant que les choses vont s'inverser. A-t-il raison d'y croire ?

Tandis que nous écrivons ces lignes, Apple vaut 2,31 billions de dollars américains (oui, oui, on a bien écrit billion) et Tesla vaut 695,76 milliards de dollars. Apple vaut donc 2,31 Tesla. Elon Musk a profité de l’annonce des résultats de son groupe pour expliquer que Tesla pourrait bientôt valoir plus qu’Apple.

Pour enfoncer le clou, il a même investi son argent sur cette position avec un rachat d’actions de 5 à 10 milliards de dollars.Un programme de rachat d’actions consiste pour une entreprise à racheter ses propres actions au prix du marché. C’est généralement un signe que l’entreprise pense que son action est sous-évaluée et c’est un moyen de faire grimper le cours de l’action.

Concernant ses derniers résultats trimestriels, bien que Tesla n’ait pas atteint les chiffres attendus en matière de revenus pour le troisième trimestre 2022, il a dépassé ses propres attentes en matière de bénéfices.

Le marché est secoué actuellement

Dans le contexte économique actuel, les actions des grands groupes technologiques se sont repliées ces dernières semaines. Plus tôt cette année, la valorisation de Tesla est montée à plus de 930 milliards de dollars, ce qui en faisait (et en fait toujours) la sixième plus grande entreprise publique au monde. Apple, quant à lui, est toujours la plus grande entreprise au monde, mais sa capitalisation boursière avait précédemment atteint près de 2,7 billions de dollars. La firme de Tim Cook a même été temporairement dépassée par Saudi Aramco, un groupe pétrolier.

Comme vous pouvez le constater, Tesla a encore un long chemin à parcourir pour rattraper le fabricant de l’iPhone. Mais est-ce que le leader de la voiture électrique pourrait y parvenir bientôt ?

Le rythme de croissance de Tesla est très soutenu

Partant d’une base beaucoup plus petite, la capitalisation boursière de Tesla a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que celle d’Apple au cours de la dernière décennie. La croissance fulgurante de l’entreprise d’Elon Musk n’est pas surprenante, car elle opère sur un marché qui décolle. Apple, en revanche, tire près de la moitié de ses revenus de la vente de smartphones, et donc de la vente d’iPhone, dont le marché a déjà bien mûri. Ce marché connaît même un repli important en 2022.

En 2021, les ventes de voitures électriques ont doublé d’une année sur l’autre pour atteindre un record de 6,6 millions d’unités. La croissance impressionnante s’est poursuivie en 2022, 2 millions de véhicules électriques ont été vendus au cours du seul premier trimestre, soit une augmentation de 75 % par rapport à la période de l’année précédente. D’autre part, selon le cabinet d’études Gartner, les ventes de smartphones ont augmenté de 6 % en 2021. Cette petite augmentation a porté les ventes à 1,43 milliard d’appareils. Par ailleurs, l’industrie a connu des difficultés en 2022, avec des ventes en baisse comme on l’expliquait plus haut.

La santé respective des marchés des voitures électriques et des smartphones

La santé respective des marchés des voitures électriques et des smartphones se reflète naturellement dans les derniers résultats de Tesla et d’Apple. Les résultats de Tesla continuent d’augmenter, grâce à des marges plus importantes.

Pour Apple, on parle plutôt de stagnation de son chiffre d’affaires et de ses résultats. L’entreprise américaine a publié un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars pour le troisième trimestre, qui reste un record, mais seulement en hausse de 2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Apple enregistre donc à peu près cinq fois les revenus de Tesla, néanmoins le rythme de croissance du marché est largement en faveur de Tesla.

Surtout que les ventes de voitures électriques devraient croître à un rythme impressionnant jusqu’en 2030. AlixPartners estime qu’un tiers de toutes voitures vendues d’ici 2028 seront des voitures électriques, la proportion passerait à 54 % d’ici 2035. C’est d’ailleurs le cap que s’est donné l’Union européenne pour interdire les voitures thermiques.

Pour mettre en perspective ce chiffre, l’électrique représente 10 % des ventes mondiales au premier trimestre de 2022. Avec des ventes globales de voitures qui devraient passer de 85,3 millions d’unités en 2020 à 122,8 millions d’unités en 2030, le marché adressable de Tesla est impressionnant. Notons tout de même, que la capitalisation boursière de Tesla pourrait actuellement sembler élevée en comparaison de celle des autres groupes automobiles. En effet, aujourd’hui, elle s’élève à 4,45 fois celle de Toyota, qui est pourtant le leader du secteur.

Pendant ce temps, le marché mondial des smartphones devrait enregistrer une croissance annuelle de 7,6 % jusqu’en 2030. Cela est dérisoire par rapport à la croissance annuelle de 29 % attendue des ventes de voitures électriques jusqu’à la fin de la décennie.

Elon Musk n’a pas tort d’affirmer ça

En d’autres termes, Tesla est en conséquence dans une position solide pour augmenter ses revenus et ses marges, à un rythme bien plus rapide qu’Apple, et cela au moins jusqu’en 2030. Elon Musk n’a de ce fait pas tort d’affirmer ça.

