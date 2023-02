YouTube dégrade la qualité des vidéos dans les Tesla : voici la solution pour contourner le problème

Depuis peu, la résolution maximale de vidéos YouTube pouvant être lues sur l'écran tactile des voitures électriques Tesla est limitée à 360p, soit une qualité visuellement très dégradée. Mais il existe une solution très simple pour remédier à ce petit problème.

Depuis son arrivée sur le marché, Tesla toujours fait office de véritable ovni. Et pour cause, la firme fut l’une des premières à proposer des voitures électriques aussi abouties, notamment avec l’arrivée de la Model S en 2012. La berline était également la première à s’équiper d’un aussi grand écran, d‘une diagonale de 17 pouces. Aujourd’hui, ce dernier est devenu horizontal et équipe tous les modèles de la marque, jusqu’aux derniers Model Y et Model 3.

Une nouvelle limitation

Ce dernier intègre de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de jouer aux jeux vidéo grâce notamment à l’arrivée récente de Steam. Mais depuis longtemps, il est également possible de regarder des vidéos sur Netflix et Youtube. Mais voilà que depuis quelques jours, les propriétaires font face à une petite déconvenue, comme le montre une vidéo publiée sur Reddit.

On y voit alors un automobilistes essayer de modifier la qualité des vidéos sur YouTube à bord de sa Model 3. Or, cela semble désormais impossible, bien que le véhicule soit connecté au Wi-Fi. Ainsi, la définition est désormais limitée à 360p quelles que soient les conditions de visionnage, contre 1440p auparavant. Soit une baisse drastique de la qualité visuelle.

Mais comment cela se fait-il ? À vrai dire, cela est plutôt flou, mais il semblerait que le souci ne vienne pas de Tesla mais de Google, qui a racheté le site de streaming vidéo en 2006.

En effet, le média Not A Tesla App explique que les applications proposées sur les voitures de Tesla, comme YouTube, ne sont en fait que des sites rendus accessibles par l’écran tactile. Ainsi, cela permet à la marque de ne pas avoir à proposer des services natifs qui nécessiteraient plus de puissance de calcul. Pourtant, celle-ci est déjà élevée chez Tesla, dont le système d’info-divertissement revendique pas moins de 10 TéraFLOPS, grâce à une puce AMD Ryzen, identique à celle des PS5 et Xbox Series X.

Ainsi, les modifications seraient logiquement apportées par YouTube et non par Tesla. Cependant, d’autres services comme Netflix et Disney + sont également concernés dans les voitures de la marque. Celle-ci aurait-elle alors volontairement abaissé la qualité afin de réduire ses coûts ? Car qui dit plus de résolution dit plus de besoins en bande passante. Or, la marque utilise les services de AT&T pour offrir ses services connectés aux États-Unis, dont le prix varie en fonction de la quantité de données utilisées.

Le constructeur facture ensuite 9,99 dollars par mois à ses clients. Ainsi, il a tout intérêt à réduire ses dépenses pour augmenter ses profits. Ceux-ci ont déjà battu des records en 2023, mais la firme se prépare à passer l’une de ses pires années de son histoire en 2023.

Quelle solution ?

Malheureusement, se connecter à un réseau Wi-Fi ne semble rien changer. Si cela ne devrait pas avoir de réels impacts visuels sur les écrans de 8 pouces installés à l’arrière des Tesla Model S et Model X, cela devrait se voir un peu plus sur celui de 15 pouces à l’avant. Néanmoins, il existe une solution pour remédier à ce problème, et elle est plutôt simple à mettre en œuvre.

En effet, l’internaute u/taska9 a expliqué sur Reddit qu’il suffit de copier-coller l’URL de la vidéo dans le navigateur de la voiture en indiquant bien la définition. Par exemple : youtube.com/embed/nzYrogkhmXI?vq=hd1080. Ainsi, le véhicule est contraint d’utiliser la version de YouTube classique comme sur un navigateur standard, permettant ainsi d’accéder à une meilleure qualité.

Une autre astuce consiste également à ouvrir l’application YouTube puis à se rendre dans le menu « Paramètres ». Il faut ensuite appuyer deux fois sur la liste déroulante de la définition. Si rien n’apparaît à l’écran, c’est tout à fait normal. Il vous suffit ensuite d’utiliser la molette de gauche sur votre volant pour modifier la qualité.

