Tesla : une bonne nouvelle pour les voitures électriques, pas pour le Cybertruck

En ayant opéré une importante réduction des prix de ses voitures électriques Model 3 et Model Y, Tesla a attiré de nombreux clients comme l'annonce Elon Musk à l'occasion de la présentation des résultats financiers. Une hausse de la demande qui est rapidement allée de pair avec une petite augmentation des prix. Et un Cybertruck qui sera bien produit cette année, mais en très petites quantités.

Au cours des derniers mois, la situation de Tesla était quelque peu inquiétante, notamment en Chine. Et pour cause, la marque possédant un stock trop important de Model Y et Model 3 qu’elle n’arrivait pas à vendre, malgré une réduction des prix et le retour du programme de parrainage. Ce n’était pas forcément mieux aux États-Unis, alors que les clients préféraient patienter jusqu’au 1er janvier 2023, date à partir de laquelle les véhicules de la marque devenaient éligible au crédit d’impôt de 7 500 dollars.

Une baisse profitable

Si le constructeur a battu son record avec plus d’un million de voitures livrées en 2022 dans le monde entier, les clients n’étaient pas forcément au rendez-vous en fin d’année, malgré des usines tournant à plein régime. C’est ainsi que le 13 janvier dernier, Tesla opérait une inattendue baisse de ses prix, dans le monde entier. Le Model Y a alors chuté de 13 000 dollars, soit environ 11 900 euros selon le taux de change actuel.

Et forcément, cette nouvelle politique tarifaire a eu un impact sur les ventes, comme l’espérait Elon Musk avec cette manoeuvre stratégique. Relayé par le site Automotive News, le patron de la marque explique que « jusqu’à présent, en janvier, nous avons enregistré le nombre le plus important de commandes par rapport à l’année précédente« . Il poursuit en affirmant que « nous constatons actuellemet des commandes équivalent au double du taux de production« .

Résultat, Tesla a décidé d’augmenter à nouveau le prix de son Model Y, de l’ordre de 500 dollars (environ 458 euros), en raison d’une augmentation de la demande. Un réévaluation qui n’est pas vraiment surprenante, car la marque est habituée à jouer au yoyo avec les prix des ses voitures, et ce depuis plusieurs années déjà. À noter que cette hausse ne concerne pas le marché français.

Le Cybertruck comptera peu

Tesla a également dévoilé les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2022, annonçant avoir dégagé un profit record de 12,5 milliards de dollars, contre 5,5 milliards en 2021. Une évolution incroyable, quand on sait que l’entreprise avait perdu 1 milliard en 2018. Une remise à flot que l’on doit notamment à la Model 3, puis au succès du Model Y, qui était en novembre la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues.

Mais la marque veut aller encore plus loin. Si elle a livré pas moins d’1,3 million de voitures dans le monde en 2022, Tesla annonce un objectif à 1,8 million cette année. Même si Elon Msk affirme être en capacité de produire deux million de véhicules, sauf problème majeur. De quoi tenir à distance son concurrent principal BYD ? Difficile à dire. Cependant, c’est avant tout sur les Model Y et Model 3, qui sera bientôt restylé qu’Elon Musk compte le plus pour atteindre ce chiffre.

En effet, si le Tesla Cybertruck sera bien lancé cette année, il ne devrait pas compter pour beaucoup dans les résultats de 2023. Il débutera sa commercialisation cet été aux États-Unis, et il faudra encore du temps avant qu’il n’envahisse d’autres marchés. Tesla annonce que le volume de production sera très faible cette année, avec un démarrage prévu pour l’été. Pour rappel, la Model 3 est commercialisée depuis 2017 en Amérique du Nord, mais n’est arrivée en Europe qu’un an plus tard. Et ce n’est qu’en 2019 qu’elle est lancée en Chine.

Le pick-up électrique devra également faire face à une concurrence rude, débarquant un peu en retard sur le marché, face aux Ford F-150 Lightning, Rivian R1T et autres Chevrolet Silverado EV. Car pour mémoire, il fut dévoilé en 2019 puis repoussé à de nombreuses reprises avant qu’Elon Musk n’annonce une date définitive pour l’été 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.