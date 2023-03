Sans en avoir conscience, il vole une Tesla Model 3 : les explications possibles de ce scénario incroyable

La mésaventure de Rajesh Randev, propriétaire d'une Tesla Model 3 blanche, est digne d'un film : en étant pressé et pas assez attentif, il a réussi à déverrouiller et à conduire la Tesla d'un tiers en utilisant simplement son application mobile.

Imaginez que vous êtes en retard et que vous devez récupérer vos enfants à l’école. Vous prenez votre smartphone, vous vous précipitez vers le parking et vous entrez dans une Tesla Model 3 blanche que vous pensez être la vôtre. Cependant, une fois à l’intérieur, vous remarquez que quelque chose cloche : le pare-brise est brisé et le câble de charge du smartphone n’est pas à la bonne place.

C’est exactement ce qui s’est passé au Canada, dans un fait-divers communiqué par Global News, un média local. L’histoire relayée par Numerama semble irréaliste tellement le scénario est incroyable.

Tout s’est bien terminé

Après avoir roulé pendant quelques minutes, Rajesh Randev a reçu un message du véritable propriétaire de la Tesla Model 3, lui demandant s’il conduisait une Tesla. C’est alors que le père de famille a réalisé l’incident rocambolesque qui s’est produit : dans sa hâte, il avait confondu les deux véhicules. Un scénario que nous avions décrit dans un dossier intitulé : « Les 9 vraies raisons de ne pas acheter une Tesla ».

Rajesh Randev a pu récupérer sa propre Tesla Model 3, grâce à un numéro de téléphone trouvé à l’intérieur du véhicule. Le dénouement de l’histoire s’est heureusement bien passé, mais il est inquiétant qu’un propriétaire de Tesla ait pu ouvrir et démarrer la Model 3 d’un autre propriétaire à l’aide de l’application de smartphone, et conduire le véhicule pendant une heure et demie. D’ailleurs, malgré ses tentatives pour contacter Tesla et signaler le problème, Rajesh Randev n’a pas reçu de réponse de la part de la société américaine.

Un scénario improbable

Nous avons envisagé les possibles causes de ce scénario. La première pourrait être une faille du logiciel de Tesla, qui constituerait un sérieux problème de sécurité. La seconde hypothèse serait un manque de prudence de la part du propriétaire de la Tesla « volée », qui aurait peut-être laissé sa carte d’accès à l’intérieur de sa voiture. Cependant, il n’est pas simple de démarrer une Tesla, car il n’y a pas de clé traditionnelle.

Le véhicule est déverrouillé à l’aide d’une carte d’accès, ou via l’application mobile Tesla. Il peut y avoir, en plus, une confirmation par code PIN avant de pouvoir démarrer la voiture, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité. En outre, il est important de ne jamais laisser la carte d’accès ou le smartphone à l’intérieur du véhicule lorsque celui-ci est garé. Ces mesures de sécurité peuvent aider à prévenir des incidents tels que celui vécu par Rajesh Randev.

Il est probable aussi que le propriétaire de la Tesla volée a désactivé certains réglages, dont « Verrouillage par éloignement ». Si la conduite sans clé est autorisée, cela explique potentiellement un tel scénario. Cela serait une simple erreur humaine.

