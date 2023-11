Voici une nouvelle option chez Tesla pour empêcher le piratage à distance

Peur de vous faire voler votre Tesla à distance ? Une mise à jour va vous donner un peu plus la main sur le démarrage à distance.

Tesla vient de lancer une nouvelle fonction pour ses voitures qui permet aux propriétaires de dire non au démarrage à distance. C’est un plus pour la sécurité, mais est-ce que c’était vraiment nécessaire ou c’est juste pour que les gens se sentent plus en sécurité ? C’est la question que certains se posent.

Pourquoi cette nouvelle option ?

On entend parfois parler de piratage de voitures, mais chez Tesla, ça reste très rare. Cependant, l’idée qu’une voiture puisse être contrôlée à distance sans l’accord du propriétaire, cela peut inquiéter. Alors Tesla a ajouté une option qui permet de couper court à tout ça.

Avec une des prochaines mises à jour de l’OS, si vous avez une Tesla, vous pouvez aller dans les réglages et désactiver le démarrage à distance. Cela veut dire que personne ne pourra faire démarrer votre voiture depuis son téléphone… quand elle est à distance.

Cette nouveauté, c’est quelqu’un avec un Model X qui l’a repérée après une mise à jour du logiciel de sa voiture. En fouillant dans le menu de service, il a trouvé un réglage « Autoriser Tesla à démarrer à distance ». En gros, si vous cochez cette option, vous êtes le seul à pouvoir démarrer la voiture avec votre carte / smartphone. L’activation ou la désactivation des commandes à distance est surtout un clin d’œil important à la confidentialité des utilisateurs.

Les Tesla, pas si faciles à voler

Ce qui est drôle, c’est que les Tesla sont déjà parmi les voitures les plus dures à voler. Des études comme celle de l’institut HDLI montrent que les Model 3 et les Model Y sont carrément en haut de la liste des voitures qu’on vole le moins, sûrement grâce à leur système de sécurité. Même la Model X se trouve dans le top 10, avec d’autres voitures connues pour être solides sur la sécurité, comme certains modèles de chez Volvo.