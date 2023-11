Tesla innove là où on ne l’attendait pas : pour ne plus avoir froid dans ses voitures, il faudra payer

Tesla ne manque pas d'idées pour forcer ses clients à mettre la main au portefeuille. Si l'on en croit les dernières trouvailles d'un informateur bien connu, les prochains véhicules de la firme d'Elon Musk pourraient demander à payer pour un package spécial grand froid.

Pendant longtemps, Tesla proposait plusieurs packs différents pour les équipements de confort. On l’appelait « pack climat glacial » avant 2018 notamment sur les Model S et Model X, puis « intérieur premium » avec l’arrivée de la Tesla Model 3 en 2019 en Europe.

Aujourd’hui, ces différences n’existent plus, et tous les véhicules sont équipés d’essuie-glaces chauffants, de sièges avant et arrière chauffants ou encore de volant chauffant. Mais cela ne veut pas dire que Tesla ne peut pas restreindre leur utilisation…

Quelques euros pour avoir plus chaud

Sur les premières Tesla Model 3 autonomie standard plus, les véhicules étaient vendus avec un intérieur premium partiel, qui ne permettait pas de profiter des sièges arrière chauffants par exemple. Au bout de quelques mois, Tesla a permis aux propriétaires de payer quelques centaines d’euros pour débloquer l’utilisation des résistances qui sont bien présentes physiquement sur ces véhicules.

C’est une pratique qui se démocratise petit à petit, malheureusement pour les conducteurs. BMW est bien connu pour proposer les sièges ou un volant chauffant contre quelques euros par mois notamment. Parfois, cela peut avoir du sens financièrement, surtout pour des personnes n’utilisant cela que quelques semaines par an.

Mais la marque a toutefois fait un retour en arrière récemment sur ces fonctionnalités. Celles qui sont déjà présentes dans la voiture seront activées par défaut comme on peut le lire sur Autocar.

Toujours est-il que depuis des années maintenant, Tesla a uniformisé ses équipements, et toutes les voitures profitent des sièges chauffants et essuie-glaces chauffants sans surcoût : de la Tesla Model 3 Propulsion à la Tesla Model X Plaid qui est près de 3 fois plus chère.

Le bien connu greentheonly vient de révéler que la prochaine mise à jour de Tesla possède deux fonctionnalités affichées comme un abonnement mensuel : les sièges avant chauffants et les essuie-glaces chauffants. Il s’agirait sans doute d’une fonctionnalité incluse sans surcoût pour la plupart des véhicules, mais potentiellement soumise à abonnement pour les modèles d’entrée de gamme, comme une Tesla Model Y Propulsion avec une autonomie limitée logiciellement destinée au marché américain.

Pour le moment, rien n’indique que ce nouveau mode de fonctionnement arrivera en Europe, mais si tel est le cas, il sera intéressant de voir si le prix du véhicule sera revu à la baisse, ou si au contraire il sera identique, mais qu’il faudra payer pour pouvoir profiter des sièges chauffant. Comme souvent avec Tesla, cela fera partie des surprises du configurateur en ligne, et qui ne seront pas officiellement annoncées.