Cette nouvelle fonction des Tesla Model 3 ravira les passagers comme le conducteur

Lors de l'annonce du restylage de la Tesla Model 3, un écran destiné aux passagers arrières a fait son apparition, comme sur les Model S et Model X. Cependant, il avait un gros défaut qui est sur le point d'être corrigé.

L’intérieur de la nouvelle Tesla Model 3 a été revu et amélioré, pour le plus grand plaisir des nouveaux propriétaires. Outre les sièges ventilés, l’insonorisation de haut niveau ou encore la nouvelle console centrale, les passagers arrière ont la chance d’avoir maintenant un écran situé entre les deux sièges avant. Cet écran a pour vocation de leur permettre de regarder des vidéos ou écouter de la musique, mais jusqu’alors, cela utilisait les hauts-parleur du véhicule. La nouvelle mise à jour 2023.38.8 vient grandement améliorer l’expérience utilisateur.

Un son qui ne dérangera plus le conducteur

Les personnes transportant fréquemment des enfants en longs voyages ne le savent que trop bien : il vaut mieux qu’ils aient de quoi s’occuper pendant le trajet. L’écran central à l’arrière de la nouvelle Tesla Model 3 est théoriquement fait pour ça, avec un accès à YouTube, Netflix, Disney+ ou encore Twitch sur la route. Malheureusement, jusqu’à présent, l’utilisation de l’une de ces sources de divertissement avait pour effet d’envoyer le son sur tous les haut-parleurs du véhicule.

Ainsi, pas question pour les parents à l’avant d’écouter de la musique ou un podcast, et de laisser les passagers arrière regarder une vidéo, ce qui enlève de l’intérêt au dispositif. Fort heureusement, qui dit Tesla dit mises à jour logicielles fréquentes, et la version 2023.38.8 en cours de déploiement vient apporter une fonctionnalité qui est indispensable pour les nouvelles Model 3.

En pratique, deux casques Bluetooth pourront se connecter à l’écran arrière, et le son ne sera plus diffusé sur les haut-parleurs du véhicule, mais bel et bien uniquement sur le ou les casques audio connectés. De cette manière, les passagers à l’arrière pourront regarder ce qu’ils souhaitent sans déranger le conducteur.

Pour le moment, cette fonctionnalité semble dédiée à la nouvelle Tesla Model 3, et n’est toujours pas active sur les Tesla Model S et Model X qui disposent d’un écran similaire. Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que les vaisseaux-amiraux de la marque ont cet écran, mais que cette fonctionnalité pourtant indispensable et annoncée dès leur sortie n’est toujours pas implémenté. Espérons que la firme d’Elon Musk n’oublie pas ses véhicules les plus onéreux, et que la nouvelle Model 3 est simplement la première de la liste à en profiter.