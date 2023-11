Tesla change la règle de facturation pour certains de ses Superchargeurs, attention à l’addition

Après les frais d'occupation injustifiée, voici les frais de congestion. Sur certains Superchargeurs, il pourra vous en coûter très cher de "trop" recharger votre voiture électrique. Explications.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, puis plus précisément il y a quelques jours seulement, et c’est désormais officiel : certains Superchargeurs vont faire payer très cher les recharges qui dépassent les 90 % de batterie. Pour le moment, cela concerne uniquement les États-Unis, mais il y a de forte chance que cette politique se déploie ailleurs dans le monde.

En pratique, il faudrait payer jusqu’à un dollar par minute passée en charge si la batterie de la voiture est à plus de 90 % de batterie. Mais fort heureusement, il ne s’agit là que de certaines situations, et non pas un cas général.

Tesla vient officiellement d’annoncer l’arrivée de frais de congestion pour les charges au-delà d’un certain seuil lorsque plusieurs conditions sont réunies.

Quand s’appliquent les frais de congestion ?

Il faut tout d’abord que le Superchargeur en question soit désigné comme ayant des frais de congestion (c’est Tesla qui le décide), et que votre batterie soit au-delà du seuil déterminé par Tesla (90 % actuellement). En plus de cela, il faut que le Superchargeur soit occupé au moment où vous êtes en charge, sans plus de précision sur le taux d’occupation pour le moment.

En effet, s’il apparaît déraisonnable de bloquer une borne de charge rapide pendant plus d’une heure alors que du monde fait la queue pour se charger, cela reste acceptable s’il n’y a que quelques bornes occupées.

Les frais de congestion, lorsqu’ils existent, viennent remplacer les frais d’occupation injustifiée, qui sont actuellement d’un euro par minute pour une Tesla branchée qui n’est plus en charge. Ceci revient donc à déplacer ces frais, puisqu’ils commenceront une fois que les 90 % de batterie sont atteints (encore une fois, dans certaines circonstances décrites plus haut uniquement, et non pas systématiquement).

Tesla précise sur son site américain que les frais ne démarrent qu’après une période de 5 minutes, ce qui permet deux choses :

grapiller quelques points de batterie supplémentaires (Entre 2 et 4 % en 5 minutes) sans avoir à payer de frais de congestion

charger jusqu’à 100 % sans frais de congestion, quitte à débrancher et rebrancher sa voiture toutes les 5 minutes

Reste désormais à vérifier que les Superchargeurs qui appliquent cette politique ne vont pas empêcher certains véhicules (nous pensons tout particulièrement aux premières Tesla Model S avec une batterie de 60 kWh, ou encore les Tesla Model 3 SR+ avec une batterie de 50 kWh) qui auraient vraiment besoin de 100 % de batterie de voyager dans des conditions correctes.

La fin d’une époque ?

Depuis plus de 10 ans maintenant, certains conducteurs de Tesla profitent d’une Supercharge gratuite et illimitée avec des Tesla Model S, Model X, et même Model 3 Performance aux États-Unis. En Europe, seules certaines Model S et Model X vendues jusqu’en 2020 bénéficient de cet avantage conséquent.

Pour tous ces véhicules, la charge au Superchargeur jusqu’à 100 % (même si les derniers 10 à 20 % sont très lents), n’est pas un problème pour les propriétaires qui n’hésitent souvent pas à aller au Superchargeur à proximité de leur lieu de résidence plutôt que de charger à domicile.

Malheureusement pour ces derniers, il faudra peut-être commencer à changer de manière de faire.