Certaines Tesla disposent de la recharge gratuite et illimitée aux Superchargeurs… Elon Musk veut s’en débarrasser

Vous ne le saviez peut-être pas, mais certains possesseurs de Tesla Model S et Tesla Model X ont le droit à la recharge gratuite et illimitée sur les Superchargeurs du constructeurs américain. Tout cela grâce à l'ancien programme de parrainage. Au fil du temps, cet avantage a disparu, et aujourd'hui, Tesla prend une mesure drastique pour tenter de s'en débarrasser.

Le programme de parrainage Tesla a connu plusieurs phases, avant de disparaître totalement en septembre 2021. Si certains en ont profité pour gagner des Roadsters électriques — qu’ils attendent toujours —, beaucoup ont un avantage depuis des années, qui commence à coûter cher à Tesla : la Supercharge gratuite et illimitée.

Il suffisait alors de parrainer un proche pour l’achat d’une voiture électrique Tesla, et la récompense était tout simplement énorme. Mais ça commence à coûter cher au constructeur américain. La firme d’Elon Musk a donc pris une mesure radicale pour tenter de récupérer les véhicules qui en bénéficient.

Une Supercharge gratuite valorisée à 5 000 dollars

Aux tarifs actuels des Superchargeurs (autour de 0,40 euro par kilowattheure en France), les gros rouleurs font des économies conséquentes s’ils profitent de la Supercharge gratuite. Une personne roulant autour de 20 000 kilomètres annuellement, qui charge exclusivement sur un Superchargeur Tesla, économise autour de 1 600 euros par an pour charger sa voiture.

De plus, cela peut inciter les propriétaires de Tesla Model S ou Model X à voyager plus souvent, en se disant ainsi qu’ils roulent gratuitement. Tesla a bien compris que la Supercharge gratuite illimitée pouvait leur poser un problème, et c’est pourquoi cet avantage s’est arrêté autour de la fin de l’année 2018, quelques exceptions mises à part.

Aujourd’hui, c’est un tel avantage que de nombreux propriétaires hésitent à changer de véhicule si l’actuel leur permet de recharger gratuitement. Pour tenter de les aider à franchir le pas, Tesla vient de communiquer envers les possesseurs de Tesla ayant la Supercharge gratuite. En cas de commande de nouvelle Tesla Model S ou Model X, s’ils font reprendre leur véhicule actuel par Tesla, ils recevront une majoration de 5 000 dollars sur le prix estimé comme on peut le lire sur le site du constructeur.

Beaucoup d’avantages pour Tesla

En d’autres termes, Tesla est prêt à ajouter 5 000 dollars au prix d’une reprise d’un véhicule d’occasion pour s’assurer que ce dernier ne va pas continuer à charger à l’œil. Cette nouvelle arrive au moment même où la firme d’Elon Musk s’apprête à ouvrir son réseau de Superchargeurs aux autres marques aux États-Unis, et le timing n’est sans doute pas anodin.

En effet, il ne faudrait pas que les Superchargeurs soient trop occupés par des personnes qui, en substance, coûtent de l’argent à Tesla en chargeant gratuitement, alors que d’autres font la queue pour pouvoir charger en payant le constructeur.

Enfin, cette incitation à faire reprendre son actuelle Tesla par le constructeur en vue d’une commande de Tesla Model S ou Model X pourrait aussi vouloir dire que les ventes des vaisseaux amiraux de la marque ne sont pas au beau fixe. Les dernières indiscrétions concernant une mise à jour imminente sur l’ordinateur de conduite et sur les caméras qui équipent les véhicules en sont sans doute en partie responsables. Pour le moment, il est urgent d’attendre, mais peut-être que ces 5 000 dollars en convaincront certains de sauter le pas.

