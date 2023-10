Tesla aurait trouvé l’astuce pour vous éviter l’attente trop longue aux bornes de recharge

Depuis longtemps déjà, Tesla rend difficile la recharge à plus de 80 % de batterie sur certains Superchargeurs très utilisés. Si l'idée peut être bonne en théorie, elle est contraignante dans certains cas. Aujourd'hui, nous apprenons que la marque pourrait faire payer très cher la charge au-delà de cette limite. Voyons pourquoi c'est une bonne... et une mauvaise idée.

La charge rapide d’une Tesla sur un Superchargeur est toujours considérée comme la meilleure expérience de charge rapide à l’heure actuelle. En pratique, il suffit de se brancher, et la voiture commence à charger.

Qui plus est, avec les tarifs très compétitifs proposés par Tesla, il s’agit aujourd’hui d’une méthode privilégiée par de nombreux clients pour faire le plein d’électrons. L’essor des Tesla Model 3 et Model Y Propulsion avec une batterie LFP a également participé à la généralisation des Supercharges au-delà de 80 %, souvent par nécessité pour continuer son voyage.

Nous apprenons aujourd’hui que dans le code source de la nouvelle version logicielle des voitures de la marque (2023.38), des frais de congestion pourraient être ajoutés si la charge dépasse 80 %. Voyons ce qu’il en est.

Plus la batterie est petite, et plus il faut payer cher

Tesla vend depuis des années des véhicules avec une autonomie conséquente, allant jusqu’à plus de 700 kilomètres WLTP. Cependant, les véhicules les plus vendus sont les Tesla Model 3 et Model Y d’entrée de gamme, avec des batteries de 60 kWh tout au plus.

Sur ces modèles, 80 % de batterie ne permet pas vraiment de faire plus de 200 kilomètres d’autoroute dans des conditions sereines, ce qui peut obliger dans de rares cas à pousser la charge à 90 % ou plus, avant de continuer son trajet pour certains itinéraires, en particulier en conditions glaciales et dans des endroits avec très peu de chargeurs sur la route.

De même, pour les anciennes Tesla, en considérant la dégradation de la batterie, ce qu’il était possible de parcourir avec 80 % de batterie avec la voiture neuve n’est possible qu’avec 90 % de batterie ou plus après quelques années. Il serait donc injuste de forcer certains propriétaires à payer plus cher pour parcourir autant de kilomètres.

Une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Depuis désormais plusieurs années, sur des Superchargeurs considérés à usage intensif (c’est-à-dire qui sont théoriquement fortement utilisés), lorsqu’une Tesla se branche, la limite de charge s’abaisse automatiquement à 80 %. En d’autres termes, si le propriétaire ne modifie rien, la charge va s’arrêter une fois la batterie arrivée à 80 %.

Fort heureusement, il est possible de régler la limite à souhait, notamment pour la déplacer à 100 % si c’est nécessaire, ou si le propriétaire veut continuer à charger. En effet, bien que la charge soit plus lente entre 80 et 100 %, il serait injuste pour Tesla de pénaliser les propriétaires de véhicules dotés de plus petite batterie.

Si, dans le futur, Tesla ajoute une pénalité financière pour les charges au-delà de 80 %, cela favorisera nécessairement les véhicules ayant les plus grosses batteries, pour qui partir avec 60 % de batterie est souvent suffisant pour continuer son voyage.

Certains frais existent déjà

Pour le moment, ces frais ne sont pas encore en place, mais si l’on en croit le très bien informé Greentheonly, c’est bien dans les tuyaux de la firme d’Elon Musk. Il existe à ce jour des frais d’occupation injustifiée, qui sont de l’ordre d’un euro par minute où le véhicule reste branché alors que la charge est terminée.

Si ces frais sont acceptés par tous comme étant légitimes — une place de recharge n’est pas une place de parking comme une autre — nul doute que l’arrivée de frais supplémentaires pour les véhicules chargeant au-delà de 80 % va faire beaucoup de mécontents.

Enfin, outre-atlantique, où les procès envers les entreprises sont assez fréquents, il se pourrait que Tesla viole le contrat de ceux qui ont un véhicule avec la Supercharge gratuite à vie. En effet, il n’est pas stipulé qu’il faudrait payer pour Supercharger au-delà de 80 %, alors que c’est pour certains le moyen privilégier de recharger son véhicule, qu’ils n’hésitent pas à remplir jusqu’à 100 %.

Mais d’un autre côté, cette idée pourrait être bonne, afin d’éviter que des personnes chargent inutilement leur voiture jusqu’à 100 % lors d’un week-end de chassés croisés. Ce n’est pas régulier, mais il arrive que des conducteurs laissent leur Tesla se recharger jusqu’à 100 % pendant la pause déjeuner, même s’il ne fallait pas recharger autant pour continuer le trajet.