Attention à cette nouvelle règle pour recharger sa voiture électriques sur les bornes Tesla

Rapides, économiques et faciles à utiliser, les Superchargeurs Tesla font partie des meilleurs réseaux de charge rapide pour voitures électriques. Ce qui peut parfois les amener à être victimes de leurs succès ; des rumeurs d'une taxe supplémentaire pour les charges trop longues avaient été évoquées, mais on en sait aujourd'hui un peu plus. De quoi éviter les attentes trop longues aux stations de recharge.

On vous en avait déjà parlé fin octobre : en allant fouiner dans le code source d’une mise à jour logicielle des véhicules Tesla, un hacker américain s’était rendu compte qu’une mention de nouveaux frais de recharge était apparue. En gros, une surfacturation était envisagée si la charge dépassait les 80 %, permettant ainsi de mieux faire tourner les bornes et de réduire les temps d’attente dans les stations.

Tout ceci vient de se concrétiser : le site Not A Tesla App nous informe qu’une mise à jour du manuel d’utilisation mentionne explicitement ces nouveaux frais, et on vous explique tout.

Ni partout, ni tout le temps

Bonne nouvelle : ces « congestion fees » (frais de congestion) ne s’appliquent pas systématiquement. On a même envie de croire que ce sera de l’exception : ils ne s’appliqueront en effet que sur certains Superchargeurs (même si nous n’avons pas la liste complète), et uniquement lorsque ceux-ci seront saturés. C’est-à-dire lorsque la plupart des bornes seront utilisées.

Une autre inconnue : le niveau de charge de la batterie à partir duquel se déclenche cette surfacturation. Cela dit, on peut raisonnablement pencher sur un SoC (état de charge) d’environ 80 %, puisqu’il s’agit du niveau maximal que Tesla recommande au conducteur de fixer sur les stations les plus demandées.

Des frais qui se rajoutent à d’autres déjà existants

Cette congestion fee s’ajoute donc aux « frais d’occupation injustifiée » (idle fees) déjà mis en place sur les Superchargeurs. Ces derniers sont cependant beaucoup plus laxistes, puisqu’ils ne se déclenchent que lorsque la voiture est chargée à 100 %, que le conducteur ne la débranche pas, et lorsque la station est occupée à plus de 50 % de sa capacité.

L’idée : chaque minute où votre voiture restera branchée malgré une recharge complète sera facturée 50 centimes, un montant doublé lorsque la station est complètement utilisée. Ces nouveaux frais vont donc un cran plus loin, avec une surfacturation qui intervient beaucoup plus tôt dans le processus de recharge. La volonté de la marque est claire : inciter les conducteurs à ne charger leurs voitures électriques qu’au niveau suffisant pour atteindre la station suivante ou leur destination, sans plus.

Pour le moment, les frais de congestion ne semblent pas encore être appliqués, contrairement aux frais d’occupation injustifiée qui le sont depuis des années.

Une bonne ou une mauvaise idée ?

En soi, le concept semble d’une logique imparable : je ne connais pas grand monde qui ne souhaite pas limiter la congestion des stations lors des périodes de pointe. D’autant plus qu’une batterie de voiture électrique charge beaucoup moins rapidement entre 80 % et 100 %. Mais voilà, comme on vous en parlait lors de l’article précédent, ces nouveaux frais peuvent désavantager une partie de la population.

Si les Tesla les plus exclusives (comme la Model S ou le Model X) possèdent d’énormes batteries de 100 kWh, leur permettant des autonomies pouvant dépasser les 700 km, les modèles les plus vendus de la marque, les Model 3 & Model Y Propulsion, ne disposent que de 60 kWh utilisables — sans compter les véhicules d’autres marques pouvant accéder aux Superchargeurs. Partant de là, la moindre contrainte (temps glacial, impossibilité de charger à destination) peut nécessiter de prolonger la charge au-delà de ces fameux 80 %, et donc de déclencher ces nouveaux frais.

Relativisons cependant : d’une part, les Superchargeurs continuent de proposer les tarifs parmi les plus bas de tous les opérateurs de charge rapide. De l’autre, le planificateur des Tesla est connu pour être un des meilleurs au monde, avec une précision et une fiabilité difficilement égalable ; ils peuvent, par exemple, vous rediriger vers une autre station si celle prévue initialement est saturée.

De plus, le réseau de bornes de recharge est de plus en plus étendu, notamment en France avec quasiment toutes les aires de service sur autoroute qui disposent d’une station de recharge rapide. De quoi pouvoir espérer passer outre ces nouveaux frais la majorité du temps.