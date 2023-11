Voici les secrets de Tesla pour des voitures électriques rapides sur longs trajets

Le planificateur d'itinéraires des Tesla reste la référence dans le monde des voitures électriques à l'heure actuelle. Le constructeur rappelle tout ce qu'il prend en compte dans ses calculs, l'occasion pour nous de faire le point sur l'un des gros avantages de la marque. C'est ce qui permet aux Tesla d'être parmi les meilleures voitures électriques pour les longs trajets.

Voyager en Tesla est d’une grande simplicité, notamment grâce à l’intégration de son réseau de Superchargeurs au sein du planificateur d’itinéraires sur l’écran central des voitures de la marque. Il suffit de saisir une destination, et la voiture calcule le meilleur trajet en vous indiquant où et combien de temps il faut vous arrêter pour recharger.

Mais ce n’est pas le seul avantage de ce planificateur, puisqu’il agrège énormément de données afin de tenter d’être le plus précis possible sur son estimation de consommation, pour qu’il n’y ait pas de surprises au volant des Model S, Model 3, Model X et Model Y de la marque américaine.

Un planificateur d’itinéraires qui s’améliore encore

Depuis la sortie des premières Tesla il y a plus de 10 ans, le planificateur d’itinéraires a fait partie intégrante du véhicule. Et force est de constater que c’est toujours l’une des références en la matière en 2023. Sa simplicité d’utilisation est sans aucun doute la raison principale de son succès : on entre une destination, et on a plus qu’à se laisser guider.

Les arrêts nécessaires pour arriver à bon port, sur les Superchargeurs Tesla uniquement, sont pris en compte automatiquement, avec beaucoup de fonctionnalités qui se sont ajoutées au fur et à mesure pour assurer la meilleure expérience qui soit. Par exemple, si une station est congestionnée, vous serez redirigé vers une autre qui a un taux d’occupation inférieur, et ce sans avoir besoin de faire une action manuelle.

Bien entendu, tout n’est pas parfait, et l’on déplore toujours l’impossibilité de modifier par exemple le niveau de batterie souhaité à l’arrivée, ou bien forcer un Superchargeur v3 ou v4 plutôt qu’un v2. Il y a bien sûr la possibilité d’ajouter des étapes à son itinéraire pour forcer le passage à certains endroits plutôt que d’autres, mais ce n’est pas encore idéal.

Quoi qu’il en soit, ce planificateur d’itinéraires prend en compte énormément de paramètres pour avoir une estimation la plus précise qui soit lors d’un voyage. Tesla vient d’ailleurs de le rappeler dans un post sur X comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Your car does the math for you. When calculating a route & battery % on arrival, Tesla navigation takes into account: – Wind speed & direction

– Elevation/grade

– Traffic speed

– Avg acceleration/deceleration

– Ambient temperature

– Humidity & pressure

— Tesla North America (@tesla_na) November 14, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Parmi les informations recueillies par le véhicule, on retrouve la vitesse et la direction du vent, l’altitude, les limites de vitesse, l’accélération moyenne, la température ambiante, l’humidité et la pression, la couverture nuageuse et l’ensoleillement, le niveau et la température de la batterie au départ, le poids du véhicule, la résistance au vent, le coefficient de pénétration dans l’air, la consommation liée à la ventilation, le préconditionnement de la batterie et les équipements spécifiques ayant un impact la consommation (porte-vélo, attelage, remorque, etc.).

Malgré toutes ces informations, il n’est pas rare que certains usagers constatent un grand écart entre la prévision initiale de Tesla et la réalité. Mais c’est là aussi la force de ce planificateur : des ajustements sont fait tout le long du trajet, pour éventuellement ajouter un arrêt pour recharger, ou proposer une charge plus longue que prévu pour arriver à bon port.