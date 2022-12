Tesla prend une décision historique pour faciliter les longs trajets dans ses voitures électriques

Tesla lance en Europe une fonctionnalité très pratique et attendue de longue date par les conducteurs d'une voiture électrique de la marque. Le planificateur d'itinéraire (ou planificateur de voyage) de ces derniers va évoluer en profondeur, pour faciliter et rendre plus rapide les longs trajets.

Sur une voiture électrique, l’une des fonctionnalités les plus importantes est le planificateur d’itinéraire. Aussi appelé planificateur de voyage, on peut le confondre avec le GPS, puisqu’il se base sur ce dernier, mais le planificateur est bien plus que cela. C’est lui qui va permettre à une voiture électrique d’effectuer des longs trajets en toute sérénité. Il permet d’indiquer au conducteur les différents arrêts de recharge qu’il doit faire pour arriver à destination, le plus rapidement possible.

Le fonctionnement du planificateur de voyage

Le planificateur de Tesla est l’un des meilleurs du marché et a longtemps était le seul réellement utilisable sans devoir passer par des applications tierces comme Chargemap ou ABRP. Mais depuis quelques mois, les constructeurs concurrents se mettent à la page. On peut notamment citer l’excellent système de Mercedes, ou celui, un peu moins évolué, de Volkswagen. Contrairement au planificateur d’itinéraire de Tesla, leur principal avantage est de proposer des arrêts recharge sur de nombreux réseaux différents.

À l’inverse, Tesla avait fait le choix d’uniquement proposer les Superchargeurs propres à la marque. Pourtant, depuis quelques mois, les réseaux de recharge tiers (comme Ionity par exemple) sont partiellement listés sur le GPS de la voiture. Il est alors possible de lancer un itinéraire vers ces chargeurs, mais la voiture ne les proposera jamais automatiquement lors d’un long trajet. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne.

Tesla révolutionne son planificateur

Comme on peut le lire sur le site du constructeur américain dans un article intitulé « amélioration de l’accès aux chargeurs rapides tiers« , le planificateur de voyage évolue en profondeur. En effet, Tesla annonce la prise en compte des réseaux de recharge rapides tiers lors des longs voyages. En d’autres termes, la voiture ne proposera pas uniquement des arrêts recharge aux Superchargeurs. Mais attention, car Tesla veut conserver un haut niveau de qualité de service.

En effet, les Superchargeurs sont réputés pour leur fiabilité et leur disponibilité. Il est rare de les trouver en panne, et si c’est le cas, la réparation est très rapide. Un Superchargeur, c’est l’assurance de trouver de l’électricité à destination pour repartir rapidement. On ne peut pas en dire autant des réseaux tiers, comme le prouvent les derniers chiffres de fiabilité de l’Avere en France. Pour éviter des déconvenues à ses clients, la forme d’Elon Musk a trouvé la parade.

Les chargeurs tiers n’ont qu’à bien se tenir

Pour qu’un chargeur tiers soit ajouté au système de navigation de Tesla, ce dernier doit cocher trois conditions : disposer d’une prise compatible ; être utilisé fréquemment par une Tesla au moins tous les quatre jours ; avoir un taux de charge effectif de 90 % au minimum.

À l’inverse, un chargeur tiers pourra être retiré du planificateur de voyage si l’une de ces deux conditions est réunie : aucune recharge détectée sur une période de 14 jours ; la moyenne du taux de charge effectif est inférieur à 70 %.

Un cadeau à Ionity ?

Cette nouvelle fonctionnalité devrait faciliter la vie aux conducteurs européens de Tesla. Si aux États-Unis, les réseaux tiers mettent du temps à décoller (le seul concurrent réel étant Electrify America ,issu du Diesel gate de Volkswagen), en Europe la situation n’est pas du tout similaire. En France, Tesla est le leader de la recharge rapide, mais Ionity le suit de près, et de nombreux autres acteurs se déploient, à l’image de Ionity, Fastned, TotalEnergies, Allego, Kallista, etc.

Bien souvent, il est d’ailleurs plus intéressant d’éviter les Superchargeurs lors de longs trajets pour gagner du temps. Ces derniers sont la plupart du temps implantés dans des zones commerciales ou des hôtels, en bordure d’autoroute, contrairement à Ionity qui se paye le luxe d’être présent sur les aires de repos. De quoi gagner 5 à 10 minutes par arrêt. Mais Tesla garde encore pour lui un excellent maillage territorial et des maxi stations, comportant parfois 28 bornes de recharge sur une seule station.

