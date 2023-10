Les Tesla deviennent encore plus rapides et pratiques sur les longs trajets

La mise à jour 2023.38 est en cours de déploiement sur la flotte de voitures électriques Tesla, et elle vient améliorer une fonctionnalité clé du planificateur d'itinéraires. La conséquence : des longs trajets plus rapides et pratiques.

Composante très importante au cœur de l’écosystème Tesla, le planificateur d’itinéraire va recevoir une mise à jour non négligeable avec la version 2023.38.

La marque en avait parlé lors du dernier Investor Day en mars dernier, et ne s’est pas fait attendre pour commencer à l’implémenter. Il s’agit de la prévision (et prédiction) d’occupation des Superchargeurs au moment où vous y arriverez.

La planification des trajets, élément clé d’une Tesla

Nous avons déjà parlé en détail des planificateurs d’itinéraires, et force est de constater que celui de Tesla est parmi les meilleurs du marché. Certes simpliste, il a l’avantage de permettre aux personnes totalement néophytes dans la mobilité électrique de pouvoir parcourir de très longs trajets en toute quiétude.

Il n’y a qu’à indiquer sa destination et se laisser porter au gré des arrêts aux Superchargeurs suggérés par la navigation embarquée. Jusqu’à présent, deux informations très utiles au propriétaires étaient visibles : le nombre de bornes disponibles en direct et un petit graphique affichant l’affluence en fonction de l’heure de la journée.

À ces informations vient alors s’ajouter un aspect prévisionnel avec la mise à jour 2023.38, comme le rapporte le site notateslapp. En fonction du nombre de véhicules qui font route vers le Superchargeur que vous avez en destination, Tesla va afficher le nombre de bornes probablement disponibles lors de votre arrivée.

De plus, s’il est prévu que la station soit totalement occupée, le système pourra choisir de vous rediriger vers un autre Superchargeur, ou vous affichera le temps d’attente estimé. Pour le moment, nous n’avons pas pu faire l’expérience de cette mise à jour, mais il va être intéressant de noter comment Tesla gère le cas des Superchargeurs ouverts à tous.

En effet, avec de plus en plus de stations qui accueillent des véhicules tiers, il est difficile pour la marque d’Elon Musk de récupérer des données d’occupation dans le futur proche. N’ayant pas accès au suivi en temps réel des autres véhicules, l’occupation prévisionnelle sera forcément inexacte. Nous garderons l’œil ouvert pour vérifier la précision de ces nouvelles informations à bord de nos Model 3 et Model Y : gageons que les grands voyages en Tesla soient encore plus rapides et simples pour tous.