Tesla promet de corriger l’embarrassant problème de ses nouveaux Superchargeurs V4

Les nouveaux Superchargeurs V4 de Tesla sont victimes d'une drôle de conséquence des températures glaciales actuelles dans certains pays, sans que Tesla ne l'ait apparemment anticipé : les câbles peinent à tenir en place et tombent par terre d'eux-mêmes. Rien de dramatique, mais la marque annonce prendre la chose au sérieux, et s'engage à corriger le problème rapidement.

Les Superchargeurs V4 de Tesla sont implantés depuis plusieurs mois maintenant en Europe, et bien que l’hiver soit clément en France actuellement, ce n’est pas le cas plus au nord. Et avec un froid norvégien arrive un problème qui ne semblait pas avoir été anticipé par Tesla : les câbles des Superchargeurs V4 ne tiennent plus dans leur logement, et tombent par terre.

En conséquence, lorsque les conducteurs arrivent pour se charger, ils doivent ramasser le câble, le dégivrer si besoin, avant d’éventuellement pouvoir charger leur voiture électrique.

Un câble plus lourd, moins maniable, et qui ne tient pas en place

Depuis l’été 2023, les nouveaux Superchargeurs V4 de Tesla sont ouverts en France. L’hexagone a fait partie des tous premiers pays à pouvoir en profiter, et le gros avantage de ces nouvelles bornes réside dans le fait que le câble de recharge est bien plus long que celui des anciens Superchargeurs. À l’heure où la norme pour Tesla est à ouvrir les Superchargeurs à toutes les marques, il était important d’avoir un accès simple au port de charge, où qu’il soit situé sur la voiture.

Malheureusement, qui dit câble plus long, dit câble plus lourd, et sur les Superchargeurs V4, c’est également un câble plus gros que sur les autres générations de Superchargeurs. Par conséquent, le câble est moins maniable et plus difficile à courber. Lorsque les températures sont glaciales, il est même parfois impossible de le courber suffisamment pour qu’il reste en place dans le logement prévu pour ranger la prise CCS, ce qui donne parfois lieu à des scènes comme le montre le post sur X ci-dessous.

The Struggle Is Real 🔌🔌🔌🔌

📍Evenes 🇳🇴

⚡️⚡️⚡️ https://t.co/y6e0mUKJmO pic.twitter.com/dE5VJPj511 — Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) January 2, 2024

Si ce n’est pas si dramatique que ça (il suffit de ramasser le câble et de se brancher), cela pose tout de même un réel problème de sécurité. Il est possible — voir même très facile selon les configurations de places de stationnement — de rouler malencontreusement sur la prise, endommageant le câble de manière définitive. Ou encore, si les câbles traînent par terre sous la pluie, ou la neige, et qu’il se met à geler, il peut être impossible de s’en servir correctement.

Tesla semble avoir entendu les plaintes, puisque la firme d’Elon Musk s’est permise de répondre en indiquant que le logement pour verrouiller le câble ainsi que la maniabilité globale allaient être améliorés. Gageons que la correction se fasse rapidement sur les Superchargeurs déjà en place, pour éviter de se retrouver avec des câbles par terre et des bornes non-fonctionnelles.

Pour information, ce problème n’apparaît pas sur les Superchargeurs V2 et V3, qui sont encore très largement majoritaires dans le monde.