Voici comment ouvrir la portière d’une Tesla lorsque la poignée est bloquée par le gel

Les dernières semaines ont été éprouvantes pour les conducteurs de voitures électriques qui dorment dehors. En effet, avec une majorité du pays qui a connu des nuits sous 0 degré, c'est peut-être le baptême de l'hiver pour beaucoup de nouveaux électromobilistes. Sur les Tesla Model 3 et Model Y, les poignées de porte peuvent geler et ne plus fonctionner correctement. Que faire dans ce cas là ?

Sans aller jusqu’à revivre une scène des bronzés font du ski où la serrure de la voiture est gelée, les Tesla ont un défaut en hiver, qui rend plus difficile l’ouverture des portes. En effet, les poignées affleurantes des Model 3 et Model Y peuvent être gelées après un certain temps passé dans le froid glacial, comme ce fut le cas en ce début d’année 2023. Pas de panique, il existe des solutions pour tout de même accéder à l’intérieur de votre voiture.

Ma poignée de porte est gelée : que faire ?

Le manuel du propriétaire d’une Tesla Model Y précise quelques astuces en cas de froid extrême. On y retrouve des conseils concernant la recharge, les essuie-glaces ou encore le freinage régénératif, mais aussi une explication sur les poignées de porte.

Le premier conseil est en préventif, et il peut éviter des déconvenues : il s’agit du WD-40, cette huile pénétrante bien connue pour faire des miracles. Si malheureusement vous lisez ces lignes avant d’en avoir appliqué en début d’hiver et que vos poignées sont tout de même bien gelées, pas de panique.

Pour dégager la glace de la poignée, il suffit normalement d’appuyer à l’avant de la poignée, sur la partie qui se présente à vous lorsque vous essayez normalement de l’ouvrir. Elle devrait s’enfoncer légèrement, désolidarisant ainsi la glace accumulée, et vous pourrez alors l’ouvrir comme d’habitude.

Si ce n’est malheureusement pas le cas, Tesla vous propose de taper sur votre poignée avec le poing, mais il y a bien plus simple. Depuis l’application mobile, il est possible de déverrouiller la portière conducteur, ce qui vous permettra d’accéder facilement à l’intérieur de la voiture et de vous mettre en route. Ce raccourci n’est pas automatiquement visible, il faut donc le faire apparaître à l’aide d’un appui long sur l’un des 4 raccourcis que vous avez.

Enfin, pour résoudre la situation, bien que ça ne solutionne pas immédiatement le gel sur la poignée, pensez à lancer le dégivrage de votre Tesla depuis l’application. Les vitres, le pare-brise avant et arrière et la batterie monteront plus rapidement en température, et la glace se transformera assez vite en eau.

Si sur les premières Tesla Model 3, un souci pouvait apparaître où les vitres restaient bloquées, ce n’est heureusement plus d’actualité. Et concernant le gel du port de charge, dès 2020, Tesla avait proposé une amélioration pour dégivrer le port de charge en redirigeant certains flux d’air chaud. De quoi s’assurer une période hivernale moins problématique.