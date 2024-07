Pourquoi c’est probablement le meilleur moment pour acheter une Tesla Model 3

Tesla avait annoncé une probable hausse des prix pour la Model 3 en Europe à partir du 1er juillet 2024 à cause des nouveaux droits de douanes. Ces derniers s'appliquent depuis le 5 juillet, mais Tesla n'a pas augmenté les prix de sa Model 3 en Europe. On pense savoir pourquoi, grâce à deux indices fort, dont un laissé par la Commission européenne dans un document officiel.

La guerre des prix sur la voiture électrique lancée par les constructeurs chinois de voitures électriques et Tesla en fin d’année 2023 n’a pas vraiment plu à l’Europe. Cette dernière vient de le prouver avec des droits de douanes supplémentaires pour les voitures électriques produites en Chine et vendues en Europe. Jusqu’à présent, le taux était de 10 %. Mais certains constructeurs passent désormais à un taux de 47,6 % depuis le 5 juillet 2024 comme nous l’avons précisé dans notre article récapitulatif sur le sujet.

Tesla est également concerné par ces nouvelles règles, puisque sa Tesla Model 3 vendue en Europe est produite dans la Gigafactory de Shanghai, en Chine. Normalement, Tesla devrait faire l’objet d’une taxe complémentaire de 20,8 %. Le constructeur américain avait même indiqué sur son site Internet que « le prix de la Model 3 devrait augmenter à compter du 1ᵉʳ juillet 2024 en raison d’une potentielle augmentation des taxes sur les importations« .

Nous sommes le 5 juillet 2024, et le prix de la Tesla Model 3 n’a pas augmenté. On sait toutefois que l’entreprise américaine a demandé à la Commission européenne de pouvoir bénéficier d’un taux individualisé différent des autres startup chinoises concurrentes, comme Nio ou Xpeng.

Une visite de la Commission européenne chez Tesla

Selon le média Politico, la Commission européenne se serait rendu sur place, en Chine, dans l’usine de Tesla entre les 26 et 28 juin 2024. Le but ? Vérifier les aides et subventions que reçoit Tesla de la part de la Chine pour produire ses voitures électriques sur place. Et adapter alors le taux des nouveaux droits de douanes lorsqu’elle importe ses voitures en Europe.

Dans l’immense document (208 page) du Réglement d’exécution, la Commission européenne précise que Tesla « a présenté une demande d’examen individuel » et que « cette demande est en cours d’examen à ce stade de la procédure » sans plus de précision.

Il y a, selon nous, de fortes chances que Tesla bénéficie d’une ristourne sur le taux, puisque Tesla a avancé énormément d’arguments à la Commission pour tenter d’être intégré à l’échantillon de base, qui aurait permis au constructeur d’avoir un taux individualisé dès le départ, comme pour BYD (17,4 %) par exemple. Le constructeur américain semble sûr de lui pour prouver à l’Europe qu’il n’a pas à payer autant de droits de douanes que ses autres concurrents chinois.

On imagine alors que le constructeur américain attend de connaître le taux définitif de son nouveau droit de douane pour augmenter le prix de ses Model 3 en Europe. Mais ce n’est pas la seule raison selon nous.

Un droit temporaire de 4 mois

En effet, dans le document de la Commission européenne, on peut lire qu’il s’agit d’un « droit compensateur provisoire » qui démarre au 5 juillet 2024 pour une durée de quatre mois. Dit autrement, c’est un droit de douane mis en place temporairement. Et d’ici le 5 novembre 2024, les pays européens devront décider ce qu’ils veulent faire : maintenir ces droits, les revoir, ou les supprimer.

Mais durant cette période transitoire, les constructeurs automobiles chinois visés par ces nouveaux droits de douanes (dont Tesla) doivent tout de même sortir de l’argent de leur trésorerie sous la forme d’un « dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire« .

En d’autres termes, Tesla doit donc, à partir du 5 juillet 2024, provisionner ces nouveaux droits de douanes pour les Model 3 produites en Chine qui entrent sur le territoire européen. L’argent ne va pas immédiatement à l’Europe, mais reste bloqué, pour prouver à l’Union qu’il sera disponible à partir du 5 novembre prochain, si le droit est confirmé.

Quand Tesla augmentera-t-il le prix de sa Model 3 ?

À terme, il est à peu près certain que Tesla augmentera le prix de sa Model 3 en Europe. La question, c’est de connaître le montant et la date de cette hausse. Il y a deux hypothèses principales. Tesla pourrait en effet attendre de connaître son taux individualisé avant d’appliquer la hausse, ce qui pourrait intervenir avant le 5 novembre 2024. Ou l’entreprise américaine pourrait plus simplement attendre le 5 novembre prochain, pour savoir si les nouveaux droits de douanes sont réellement applicables.

Dans les deux cas, Tesla semble prêt à rogner sa marge, en prenant à sa charge le dépôt de garantie, pour éviter une hausse des prix de sa berline électrique en Europe. Il faut dire que la Tesla Model 3 se vend plutôt bien, puisqu’elle est arrivée sur la 2ème marche du podium en mai 2024 en Europe en termes de ventes, juste derrière sa Model Y. Cette dernière étant produite à Berlin, elle n’est pas concernée par la hausse des droits de douanes.

Si vous avez le projet d’acheter une Tesla Model 3 dans les prochaines semaines, nous ne pouvons que vous recommander de passer à l’achat le plus rapidement possible. Tesla n’a pas encore augmenté ses prix (et a d’ailleurs supprimé le message d’avertissement sur son site), mais tout est possible… comme habituellement chez Tesla où les prix peuvent augmenter (ou baisser) du jour au lendemain.