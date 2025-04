« La plus grande station de recharge gratuite au monde » : Tesla frappe fort en Europe

Tesla frappe fort en Europe avec l’ouverture de la plus grande station de recharge dotée de 547 bornes. Mais la Chine fait encore mieux !

Source : Christian Heinig

Tesla vient de marquer un grand coup symbolique avec l’inauguration d’un gigantesque hub de recharge sur le site de sa Gigafactory de Berlin. Ce site impressionne par ses 547 bornes de recharge, dont 19 Superchargeurs V4 comme le précise Electrive.

Mais attention, car contrairement à ce que des médias annoncent, il ne s’agit pas du plus grand site de recharge au monde. ​ Le média allemand Moz parle de « la plus grande station de recharge gratuite au monde« , ce qui semble être plus juste.

547 bornes de recharge sur un seul parking

Le nouveau hub de recharge de Grünheide affiche 547 points de charge au total. Dans le détail, on trouve 19 Superchargeurs DC (V4, d’une puissance de 250 kW), tandis que les 528 autres bornes sont des Wall Connectors Tesla en courant alternatif, limités à 11 kW chacun.​

Ces 528 points AC sont installés sur le parking sud de la Gigafactory, dont 226 sont couverts par une toiture photovoltaïque pour alimenter une partie en électricité solaire. Sur le papier, si chaque borne délivrait 11 kW en simultané, on atteindrait une puissance totale théorique de 5,8 MW. Mais ce n’est pas le cas : Tesla indique explicitement que l’ensemble des bornes à 11 kW est plafonnée à une puissance cumulée de 1 MW.

Autrement dit, même si 547 voitures se branchent en même temps, la puissance moyenne par véhicule n’atteindrait que 1,8 kW. Soit une autonomie récupérée de 100 km en près de 8 heures.

Mais Tesla peut tout à fait augmenter cette capacité à l’avenir, en installant plus de panneaux solaires, des batteries de stockage ou tout simplement en dimensionnant différemment l’arrivée électrique depuis le réseau.

Le plus grand au monde ? Pas vraiment

En volume, ce site devient officiellement le plus grand d’Europe, devant celui de Merklingen en Allemagne (256 points de charge).

Une partie des 637 bornes de recharge à Shenzen

Mais il reste loin derrière le site de Futian à Shenzhen, où 637 points de charge sont en service depuis 2019 pour alimenter la flotte locale de taxis électriques. Avec de nombreuses bornes rapides, qui plus est (au moins 70 d’une puissance de 60 kW), comme le précise le gouvernement local, et une quantité d’énergie moyenne de 160 000 kWh distribué par jour. L’équivalent de 5 000 voitures électriques.

Pour aller plus loin

Voici la plus grande station de recharge de voitures électriques au monde : tout simplement impressionnante

Toujours en Chine, Shell et BYD ont réalisé un parking doté de 258 bornes de recharge rapide, avec plus de 3 300 voitures électriques qui se sont rechargées en une seule journée lors de la phase de test.

Les 258 bornes de recharge rapide de Shell et BYD en Chine

L’objectif de Tesla avec ce hub n’est pas de désengorger les aires d’autoroute. Ce parc est avant tout destiné aux employés de la Gigafactory et aux visiteurs du site, qui peuvent recharger gratuitement.

Il s’intègre dans un écosystème énergétique interne, avec production solaire locale, usage d’énergies renouvelables et gestion dynamique de la charge. Cela prouve aux réfractaires à l’électrique qu’il est possible de proposer des centaines de bornes de recharge sur un seul et même parking.