Voici la plus grande station de recharge de voitures électriques au monde : tout simplement impressionnante

Le constructeur chinois BYD, présent en France et plus grand concurrent de Tesla, s'est associé avec le groupe pétrolier Shell afin d'ouvrir la plus grande station de charge pour voitures électriques dans le monde. Cette dernière vient d'être inaugurée à Shenzhen et se dote de 258 bornes rapides.

Si de nombreux automobilistes se soucient encore de l’autonomie des voitures électriques, cet aspect est en fait de moins en moins problématique. Et pour cause, le nombre de bornes ne cesse d’augmenter, alors que l’on en compte plus de 100 000 rien qu’en France. Ainsi, il n’est plus nécessaire de pouvoir parcourir de longues distances en une seule charge, et encore moins d’avoir une grande batterie.

Un record mondial

Mais la France n’est évidemment pas le seul pays dans le monde où l’on note une forte progression du nombre de bornes de recharge. C’est aussi bien sûr le cas en Chine, où de nombreux constructeurs développent leurs propres solutions. On pense par exemple à Nio, avec sa borne d’une puissante phénoménale de 500 kW désormais installée en Europe aussi, mais pas seulement.

Une autre marque veut aussi se faire une place de choix sur le marché des bornes de recharge. Il s’agit de BYD, qui est actuellement et depuis plusieurs mois le numéro 2 mondial de l’électrique, derrière Tesla et devant Volkswagen. Le constructeur, qui réfléchit à lancer sa petite Seagull en Europe et qui a dévoilé son Denza D9 à Munich a encore d’autres plans.

Parmi eux, proposer son propre réseau de bornes de recharge, un peu comme le fait déjà Tesla avec ses Superchargeurs ou encore Nio avec ses stations d’échange de batteries. Mais le constructeur chinois, dont nous avons pu tester la Dolphin il y a quelques semaines ne souhaite pas se lancer seul dans l’aventure. C’est ainsi qu’il vient de nouer un partenariat avec le groupe pétrolier Shell.

Dans un communiqué, ce dernier annonce justement l’ouverture d’une toute nouvelle station de recharge, située à 2,5 kilomètres seulement de l’aéroport international de Shenzhen, en Chine. Et cette nouvelle inauguration est loin d’être anodine. Et pour cause, cette station est désormais la plus grande du monde entier, rien que ça.

Plus de 200 bornes

En effet, cette nouvelle station propose pas moins de 258 bornes de recharge, dont la puissance n’a pour le moment pas encore été officiellement dévoilée. On sait que Shell propose des wallbox délivrant jusqu’à 22 kW, mais les photos publiées par l’entreprise laissent plutôt entrevoir de vraies bornes sans doute un peu plus rapides, puisqu’on distingue des puissances de 250 et 400 kW (sûrement en architecture 800 volts). Pour mémoire, la puissance maximale proposée en Europe était de 400 kW avant l’arrivée de Nio.

Le groupe pétrolier, qui a créé une co-entreprise avec BYD souligne que plus de 3 300 voitures électriques ont déjà profité de cette station durant la première phase de test. Mais outre sa grande capacité, cette dernière offre également de nombreux services, comme des distributeurs automatiques, un café et un lounge permettant aux automobilistes de se détendre durant la charge.

Ce qui nous rappelle le réseau de stations créé par Audi et celui de Porsche, qui propose des bornes jusqu’à 300 kW pour sa Taycan. Le communiqué de Shell précise également que la station est dotée d’un toit composé de panneaux solaires, qui permet de générer jusqu’à 300 000 kWh d’énergie renouvelable. Cette dernière est ensuite utilisée pour recharger les voitures électriques.

De quoi réduire le prix de la charge, qui n’a pas encore été annoncé, puisque ce dernier dépend moins du réseau public et d’éventuelles tensions. Une solution également choisie par Fastned et Tesla avec ses Superchargeurs V4.