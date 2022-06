Audi étend ses Charging Hub pour tenter de faire de l’ombre aux Superchargeurs de Tesla

Audi vient d'annoncer l'expansion de son réseau de recharge ultra rapide, les Audi Charging Hub. Un réseau permettant à la firme allemande de concurrencer un peu plus Tesla et ses Superchargeurs.

L’an dernier, Audi dévoilait son concept de Charging Hub, un peu à la manière des Superchargeurs de Tesla, mais avec un service premium en plus. Les clients du constructeur allemand peuvent recharger leurs voitures électriques sur le site pilote de Nuremberg. On y trouve six points de charge ultra rapides (jusqu’à 320 kW) ainsi qu’un espace lounge sur le toit du bâtiment afin d’attendre confortablement lors de la recharge.

Un service en effet un peu plus haut de gamme que celui de Tesla qui consiste bien souvent à implanter ses Superchargeurs sur des parkings d’hôtels, de relais-châteaux, d’aires de services ou de zones commerciales. Le petit plus, c’est la possibilité pour les clients Audi de réserver leur point de charge à l’avance via une application.

Des batteries recyclées et des panneaux solaires

Le constructeur allemand veut aller plus loin, puisque dans un communiqué de presse, il se félicite du bon fonctionnement de son site pilote avec en moyenne 800 kWh de recharges délivrées par jour. Précisons d’ailleurs que le site utilise des batteries – recyclées – d’une capacité de 2,45 MWh afin d’éviter d’avoir un besoin en puissance immédiate trop élevé. On trouve également des panneaux solaires, capables de délivrer une puissance de 30 kW aux batteries de stockage. Audi précise ainsi que le site n’a besoin que d’une connexion à 200 kW basse tension sur le réseau électrique pour alimenter les batteries de stockage reliées aux bornes.

La contrainte, c’est la puissance disponible (1 mW) qui est divisée par le nombre de voitures en charge. Si six voitures chargent en même temps, elles auront donc chacune 167 kW et non pas 320 kW. Mais en pratique, cela ajouterait quelques minutes tout au plus à une recharge complète.

Une expansion prévue en Allemagne

Après le site de Nuremberg, Audi veut ouvrir davantage de Charging Hub en Allemagne. Ainsi, Zurich sera la prochaine ville équipée, d’ici la fin de l’année, avec un site encore plus compact, pour pouvoir venir s’installer dans la ville. Cela permettra aux habitants n’ayant pas de prise à domicile de venir charger sur le Charging Hub. Audi souhaite ensuite s’étendre à Salzbourg et Berlin d’ici à la fin 2022. La marque aux anneaux prévoit plus de sites, avec trois nouveaux Charging Hub dans les métropoles allemandes en 2023 puis encore plus en 2024.

Le rythme n’est pas aussi rapide que celui des autres concurrents comme Tesla, Fastned, ou encore TotalEnergies, mais il faut toutefois souligner qu’Audi est l’un des rares constructeurs européens à commencer à bâtir son propre réseau de charge. Mais c’est notamment en partie parce qu’Audi fait partie du consortium Ionity, qui développe son réseau européen assez rapidement lui aussi.

