Impatiente à l’idée de découvrir le pick-up Tesla, Simone Giertz, célèbre Youtubeuse suédoise spécialisée dans la technologie et la robotique, n’a pas attendu Elon Musk pour concevoir son propre modèle à partir d’une Model 3. Pour un résultat bluffant.

« Je ne sais pas si c’est le truc le plus intelligent ou le plus stupide que j’aurai fait » : Simone Giertz l’avoue d’elle-même, son projet de transformer une Model 3 en un pick-up s’avère être le plus important défi de sa carrière de YouTubeuse. Cette Suédoise âgée de 28 ans s’est principalement fait connaître pour ses vidéos où la robotique et la technologie, mixées à des expérimentations parfois audacieuses, d’autres fois inutiles, sont de mise.

Une armée de professionnels qualifiés

Avec 1,6 million d’abonnés, Simone a su séduire la communauté de YouTube pour son audace, sa pugnacité et ses belles idées. Des vertus qui s’appliquent tout particulièrement à son dernier challenge, évoqué pour la première fois il y a un an. Mais une tumeur du cerveau non cancéreuse opérée en mai 2018 l’a obligé à revoir ses ambitions, et repousser de quelques mois sa dernière lubie.

Pour arriver à ses fins, celle qui réside désormais à San Francisco a fait appel à des professionnels qualifiés : Marco Ramirez, son mécanicien de toujours, la designeuse Laura Kampf, le garagiste/YouTubeur spécialiste de Tesla, Rich Rebuilds, et toute une équipe audiovisuelle chargée de capturer cette belle aventure ensuite diffusée dans une vidéo de trente minutes. Et la première tâche à effectuer fut sûrement la plus coûteuse : acheter une Model 3, car moins onéreuse que les autres modèles, avant de la transformer.

Rendez-vous cet été pour le vrai pick-up Tesla

L’équipe de bricoleurs s’est ainsi attelée à retirer une partie de la carrosserie arrière pour y insérer les composants dignes d’un pick-up. Avec, comme résultat final, un produit relativement abouti, bien que cette Model 3 revisitée perd de son charme. Le vrai pick-up Tesla va quant à lui faire l’objet d’une présentation officielle à l’été 2019. Son design bien plus futuriste devrait relativement trancher avec le produit imaginé par Simone Giertz.