Dans un nouveau message Twitter, Elon Musk a revu à la baisse l’accélération de sa Tesla Roadster. Le modèle de base, orphelin des mini « propulseurs de fusée », avalera le 0 à 96 km/h non plus en 1,9 seconde, mais en 2,1 secondes. En somme, une différence très faible, et surtout symbolique.

Depuis sa présentation, la Tesla Roadster a fait tourner plus d’une tête. D’un, parce que la sportive de l’entreprise californienne a des atouts physiques indéniables et difficilement critiquables. De deux, parce que ses performances de haute volée ont de quoi rendre jaloux plus d’un concurrent. Une alchimie qui fait de ce véhicule un petit joyau automobile de l’univers électrique.

Elon Musk rectifie le tir

Particulièrement mis à son avantage depuis son existence, la Roadster affiche une puissance monumentale : 1,9 seconde pour atteindre les 96 km/h, ou 2,1 secondes, selon le site français, pour tutoyer les 100 km/h. Mais ces chiffres pour le moins impressionnants font désormais partie du passé. Car le CEO de la multinationale, en la personne d’Elon Musk, s’est fendu d’un nouveau message twitter venant rectifier le tir.

Do you mean to 100 km/h? Because you previously said 1.9 sec to 60mph would be with the base option. — Fred Lambert (@FredericLambert) June 27, 2019

En clair : la Roadster se déclinera en plusieurs versions. Celle de base, en l’occurrence, n’embarquera pas ce que M. Musk appelle les mini « propulseurs de fusées », seulement disponibles en option. Conséquence : le fameux exercice du 0 à 96 km/h, dont les temps demeurent des références pour les constructeurs, est effectué non plus en 1,9 seconde comme annoncé au préalable, mais en 2,1 secondes. En France, il faudra logiquement s’attendre à un chronomètre également plus élevé.

Une baisse de performance avant tout symbolique

Cette baisse de performance pour le moins minime reste avant tout symbolique. Car peu de fabricants de voitures électriques peuvent réellement se targuer d’un tel score. La performance en tant que telle — en 2,1 secondes — se veut encore impressionnante. Mais il est vrai que les entreprises automobiles frétillent à l’idée de descendre sous la barre des deux secondes, de manière à embellir leur campagne marketing auprès des professionnels et du grand public.