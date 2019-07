Consciente de la complexité de son offre de voitures électriques, l’entreprise Tesla a décidé d’effectuer un petit lifting plus que bienvenu à son catalogue. Non sans revoir la grille tarifaire de ses produits.

L’offre de Tesla, un casse-tête qui cherche à se simplifier. Le fabricant de véhicules électriques a en effet réalisé une refonte de son catalogue dans l’optique de débroussailler ce qui s’apparentait parfois à un fouillis sans nom. Plusieurs fois, Elon Musk s’est essayé à des changements, en supprimant par exemple les versions 75 kWh des Tesla Model X et S, ou en instaurant une Model 3 à 35 000 dollars. Avant de faire marche arrière.

Model S et X : adieu la version Standard

Bref, les évolutions de son configurateur ne se comptent plus vraiment au cours des douze derniers mois, au point de perdre des utilisateurs potentiellement intéressés. C’est pourquoi la firme californienne a décidé de prendre le taureau par les deux cornes en simplifiant drastiquement son offre, comme nous l’apprend un communiqué de presse publié par l’agence britannique Reuters.

Au menu du jour : la suppression de la version Standard de la berline Model S et du SUV Model X. Seules les déclinaisons Grande Autonomie et Performance demeurent maintenant à l’ordre du jour. Conséquences : le prix de départ du duo susmentionné augmente logiquement. La première s’arrache ainsi à 79 990 dollars (hors bonus, Grande Autonomie), lorsque la seconde tutoie les 84 990 dollars (hors bonus, Grande Autonomie).

Une Model 3 encore moins chère

La Tesla Model 3 conserve quant à elle ses trois versions, mais voit le prix de la Standard Range Plus s’abaisser à 38 990 dollars, hors bonus. « Pour rendre l’achat de nos véhicules encore plus simple, nous normalisons notre gamme de véhicules et rationalisons le nombre de modules de finition proposés pour les modèles S, X et 3 », a déclaré la marque dans le communiqué de presse.

A voir si cette modification boostera, ou pas, les ventes de ses véhicules zéro émission sur le reste de l’année. Le second trimestre du cru 2019 est en tout cas rentré dans les annales de l’entreprise après avoir enregistré des livraisons records : 95 200 modèles, dont 77 550 Model 3. Une tendance qui devrait se poursuivre au cours du troisième et avant-dernier trimestre de l’année.