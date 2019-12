La Gigafactory allemande de Tesla portera bien son nom : elle devrait produire 500 000 voitures par an

La « Gigafactory » allemande sera aussi efficace que la « Gigafactory » chinoise. Tesla prévoirait d'y concevoir 500 000 véhicules par an.

En 2019, Tesla n’a produit et vendu « que » 360 000 voitures dans le monde. Tesla s’est donc concentré à ouvrir des « Gigafactory » à travers le globe, à Shanghai pour le marché asiatique et à Berlin pour le marché européen.

Cette fameuse usine européenne est un investissement de quatre milliards d’euros pour Tesla, avec 8000 créations d’emplois à la clé. Initialement, cette Gigafactory semble être plus bien plus ambitieuse que les premières informations colportées par la presse.

Au lieu de 150 000 véhicules produits par an, le journal allemand Bild (repris par Reuters) évoque le chiffre de 500 000 véhicules par an. Cette production se concentrera sur le Model 3 et le Model Y.

Cette usine aura une superficie aussi grande que 420 terrains de football, et ce sont 10 000 emplois qui seront créés, quand sa construction débutera en 2020. Cette Gigafactory 4 sera donc aussi grosse et efficace que la Gigafactory 3 conçue à Shanghai en Chine.

Pour mieux comprendre l’échelle des chiffres communiqués autour de cette nouvelle usine, il faut les comparer aux chiffres de ventes des véhiculaires électriques en Europe : il s’est vendu 206 854 voitures électriques sur les huit premiers mois de 2019 en Europe de l’Ouest. A lui seul, le constructeur californien y a vendu 55 490 véhicules.