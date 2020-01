Tesla met à jour sa carte des superchargeurs avec les nouvelles stations prévues en 2020

Tesla vient de mettre à jour sa carte des superchargeurs dans le monde entier. On y retrouve les derniers superchargeurs ainsi que les ouvertures prévues en 2020.

Sur le site de Tesla, la carte qui référence l’ensemble des superchargeurs, des concessionnaires mais aussi des garages pour l’assistance a été mise à jour. On peut ainsi trouver les derniers superchargeurs ouverts mais aussi ceux qui le seront en 2020.

On y observe dès lors la stratégie d’expansion de Tesla avec de nombreuses ouvertures prévues en Russie, en Ukraine et en Turquie. La Turquie qui a justement annoncé l’arrivée de sa nouvelle marque TOGG avec un investissement massif dans un réseau de chargeurs électriques dans tout le pays.

Tesla est globalement en retard sur le déploiement de son réseau de superchargeurs. Il semble être lié au moins en partie à l’arrivée de la nouvelle génération de la technologie Supercharger, Supercharger V3, qui a elle-même connu plusieurs retards. En 2020, on devrait néanmoins profiter de la V3, qui nécessite des travaux sur les superchargeurs ; il faudra être un peu patient pour en profiter.

Tesla a déployé plus de 2 000 nouveaux superchargeurs au cours du second semestre 2019, avec plus de 15 000 superchargeurs au total dans le monde entier.