Tesla l’avait promis : le superchargeur nouvelle génération arrive en Europe, 120 km en 5 minutes !

En mars dernier, Tesla avait annoncé que les Superchargers V3 de nouvelle génération arriveraient en Europe fin 2019, la firme californienne a tenu sa promesse en inaugurant le premier point de charge avec ses caractéristiques au Royaume-Uni, à Dukes. Plus exactement, il faudra se rendre à l’ouest de la capitale anglaise pour profiter de cette charge rapide, dans le centre de service Tesla de Park Royal.

Il s’agit de la 500e station de charge que l’entreprise ouvre en Europe et cette dernière a été équipée de huit superchargeurs V3, il est ainsi possible de recharger 120 km d’autonomie en seulement 5 minutes.

Associés à la prise CCS Combo 2, les nouveaux chargeurs sont capables de charger à des puissances de 250 kW, ce qui se traduit par une capacité de charge de 1609 km d’autonomie par heure, réduisant les temps d’attente de 50 %.

Yesterday I had a go on a Tesla V3 supercharger. 250 kW. Nice, more info soon on #fullychargedshow pic.twitter.com/dXcqY54scr

— Robert Llewellyn (@bobbyllew) December 20, 2019