Tesla Model Y : c’est imminent, le SUV électrique sera très bientôt sur nos routes

Plusieurs clients de Tesla ont reçu un email de confirmation selon lequel leur SUV Model Y débarquera bel et bien dans le courant du mois de mars 2020, soit un an après la présentation du véhicule électrique.

Jamais Tesla n’avait été aussi rapide entre la présentation d’un prototype de véhicule électrique et les premières livraisons de celui-ci. Rendez-vous compte : il aura fallu à l’entreprise californienne un an jour pour jour pour mettre en œuvre la production de son SUV Model Y, suivie des toutes premières livraisons.

Tesla, ou l’art de l’efficacité

Rappelez-vous : une conférence organisée dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2019 avait été dédiée à la présentation du nouveau quatre roues de Tesla, dont le lancement officiel était originellement prévu en automne 2020. En avance sur son calendrier, le groupe américain parvenait même à améliorer l’autonomie de son dernier chouchou alors attendu pour le premier trimestre de l’année.

Le coup d’envoi de sa production en janvier dernier laissait alors présager des toutes premières livraisons dans le courant du mois de mars. Une prédiction confirmée par la firme d’outre-Atlantique, qui, dans un mail envoyé à ses clients, officialise l’arrivée de son Sport utility vehicle au cours des prochaines semaines.

Dès le 15 mars prochain

Les futurs utilisateurs du Model Y ont en effet été invités à sélectionner une date pour réceptionner le fameux paquet, et ce à partir du 15 mars, rapporte Electrek. Soit pile-poil un an après l’intronisation du véhicule au Tesla Design Studio de Californie. Croiser sur les routes des Model S, 3 et X est aujourd’hui monnaie courante : la version Y va elle aussi connaître son heure de gloire.