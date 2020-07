L’Autopilot de Tesla pourrait être utilisé sur les voitures d’autres marques

Elon Musk a indiqué dans un tweet que Tesla n'était pas contre l'idée d'autoriser des concurrents à utiliser son système Autopilot sous licence. L'homme d'affaires estime que cela servirait l'intérêt général.

Tesla est l’acteur incontournable des voitures électriques, mais aussi dans le secteur des automobiles semi-autonomes grâce à son système Autopilot. Par ailleurs, le patron de la firme, Elon Musk, estime carrément que son entreprise n’est pas loin d’atteindre l’autonomie totale sur ses modèles.

Or, c’est également Elon Musk qui a récemment indiqué que Tesla n’était pas contre l’idée de laisser des constructeurs concurrents utiliser son système de pilote automatique contre rémunération. En réagissant à un article publié par le média Teslarati portant sur la manière dont les marques allemandes souhaitaient rattraper leur retard technologique, l’homme d’affaires écrit que « Tesla est ouvert à la possibilité de vendre sous licence des logiciels et de fournir des moteurs à transmission et des batteries. Nous cherchons simplement à favoriser les énergies durables, pas à écraser les concurrents ! »

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Dans les réponses à ce tweet, un internaute curieux lui demande alors s’il pense notamment à l’Autopilot quand il parle de « logiciels ». Et à Elon Musk de se fendre d’un sobre « bien sûr ».

Une solution à double tranchant ?

D’un côté, cette perspective semble assez prometteuse puisque, en théorie, davantage de constructeurs accéderont plus rapidement à des technologies de pilotes automatiques à implémenter sur leurs véhicules. De l’autre, on peut aussi se demander si cela ne favoriserait pas une forme de mainmise de Tesla sur le marché. La firme pourrait potentiellement en profiter afin de conforter son avance sur le secteur et faire en sorte que les concurrents ne rattrapent jamais leur train de retard.

À défaut, cette solution pourrait être intéressante à envisager si elle reste temporaire.