Pour la première fois dans l’histoire des berlines familiales, un véhicule électrique se classe en tête des ventes. La Model 3 de Tesla éclipse les modèles de Peugeot, Renault, BMW et Mercedes. Du jamais vu, mais avec un sérieux bémol tout de même.

Décidément en pleine forme, Tesla réalise une nouvelle prouesse en classant pour la première fois de l’Histoire un véhicule électrique en tête des ventes des berlines familiales en France. Selon les chiffres de L’Argus, la Model 3 s’est écoulée à 14 285 exemplaires (nombre d’immatriculations) au premier semestre 2020, soit une progression de 10,5% par rapport à l’année dernière.

C’est surtout la première fois qu’une voiture étrangère (à l’exception de la Mercedes Classe C en 2018) se classe première dans cette catégorie historiquement dominée par les françaises (Peugeot, Renault et Citroën). Et l’écart avec les concurrentes n’est pas mince : 2 456 Peugeot 508 seulement ont trouvé preneurs ces six derniers mois. Les allemandes ne séduisent plus non plus, la Mercedes Classe C n’ayant attiré que 1 161 conducteurs.

Au royaume des aveugles le borgne est roi

Loin de nous l’idée de dénigrer l’excellente performance de Tesla. Néanmoins, ces chiffres de ventes doivent être mis en perspective. En 2020, les berlines n’ont plus la cote. On peut même aisément affirmer que le marché a connu une véritable descente aux enfers depuis le début des années 1990. Le tableau des ventes de berlines familiales depuis 1990 en témoigne. À cette date, la Renault 21 caracolait en tête avec 526 634 immatriculations. Tous les cinq ans, le volume de ventes a été divisé par 1,5 ou 2. En 2019, la Peugeot 508 II se hissait à la première place avec 48 017 immatriculations seulement.

Ce désamour des berlines est principalement dû à l’explosion des SUV. Bien que figurant parmi les véhicules les moins écologiques, ils représentent aujourd’hui plus de 40% des ventes de voitures en France. Selon le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), le véhicule le plus vendu en France cette année (à fin juillet 2020) toutes catégories confondues est le 2008, le SUV de Peugeot, avec 33 206 immatriculation enregistrées. Viennent ensuite le Renault Capture II (28 327 immatriculations) et le Peugeot 3008 II (24 667 ventes).

Si les berlines trouvent principalement leur salut dans le monde de l’entreprise, le SUV a donc gagné le cœur des familles françaises. Que les fans de Tesla se rassurent, le constructeur américain lancera bientôt le Model Y, son premier SUV 100% électrique. Déjà proposé à la commande à partir de 63 000 euros (hors bonus écologique), il pourrait marquer un véritable tournant pour l’entreprise et plus généralement pour le marché de l’automobile.