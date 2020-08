Tesla tease ses batteries révolutionnaires à nano-câbles de silicium

Alors que son Battery Day est prévu le 22 septembre 2020, Tesla commence à nous mettre l’eau à la bouche. Le constructeur vient de publier un teaser donnant un aperçu du contenu de l’événement. Sans grande surprise, ses batteries à nano-câbles de silicium devraient être les stars de la journée.

« Batteries à nano-câbles de silicium » is the new « batteries au graphène » médisaient certains. À tort. Annoncées comme la nouvelle révolution de l’automobile électrique, les batteries à nano-câbles de silicium deviendront bientôt une réalité (contrairement aux batteries au graphène).

En effet, dans son teaser annonçant son Battery Day, Tesla laisse apparaître un arrière-plan qui ne laisse planer (presque) aucun doute. Comme le relève le média Elektrek, le visuel ressemble étrangement à un assemblage de nanofils de silicium, ceux-là même que Tesla compte utiliser pour concevoir ses nouvelles batteries annoncées comme révolutionnaires.

Une autonomie de 1000 km pour les futurs véhicules Tesla

Ce teaser confirme les récentes rumeurs concernant la présentation de « batteries du futur » permettant aux véhicules Tesla d’atteindre les 1000 km d’autonomie en une seule charge. Actuellement, les voitures électriques atteignent les 650 kilomètres d’autonomie grand maximum. Et si les constructeurs ne manquent pas de se défier à coups d’opérations marketing ponctuelles, le rêve d’un véhicule électrique atteignant les 1000 kilomètres d’autonomie n’est pas encore réalisé.

Pour développer ses batteries révolutionnaires, Tesla s’est donc associé à Amprius, société basée à Frémont (juste à côté de chez Tesla) et spécialisée dans le développement de batteries en… nanofils de silicium. D’ailleurs, Yi-Lei Chow, ingénieur de chez Amprius, a rejoint les rangs de Tesla il y a quelque temps. Voici comment la société présente ses avancées :

Développées sur une plateforme technologique brevetée qui comprend une anode à nanofils 100 % silicium, les batteries Amprius Technologies fournissent beaucoup plus d’énergie et de puissance avec moins de poids et de volume que toute autre technologie de batterie lithium-ion (…) et offrent une densité d’énergie jusqu’à 50 % plus élevée.

Dernière coïncidence, et non des moindres, Tesla tiendra sa conférence Battery Day dans les locaux de… Amprius Technologies. Préparez-vous, le 22 septembre sera sans doute un jour historique pour les véhicules électriques. Tout au moins pour ceux de Tesla.