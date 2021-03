Tesla Model 3 (2021) Performance : montez à bord de la voiture électrique avec Frandroid et David Nogueira

Au travers d’une vidéo, nous répondons à toutes vos questions sur la récente Tesla Model 3 (2021) Performance. Nous vous proposons un bel aperçu de cette voiture électrique en compagnie du journaliste David Nogueira et de notre présentateur Arnaud Gelineau.

Vous pouvez déjà lire notre essai de la Tesla Model 3 (2021) Performance sur Frandroid. Désormais, vous pouvez monter à bord de cette voiture électrique avec Frandroid au travers de notre dernière vidéo publiée sur notre chaîne YouTube.

Au volant, on retrouve le chroniqueur et journaliste David Nogueira — que vous avez déjà pu croiser au travers d’articles et vidéos Frandroid –, aux côtés de notre Arnaud Gelineau national confortablement installé sur le siège passager, mais bien chamboulé par les pointes de vitesse bien senties. Ensemble, ils reviennent sur plusieurs questions autour de cette Model 3 Performance (2021).

On répond à vos questions sur la Tesla Model 3 (2021) Performance

Les deux compères abordent ainsi une foultitude de sujets allant de la philosophie globale de la firme fondée par Elon Musk, aux particularités de ce nouveau véhicule. L’occasion d’avoir un bel aperçu de cette « voiture de geeks » pour reprendre les termes de David Nogueira.

La vidéo évoque aussi la question du prix d’entrée qui descend sous la barre des 40000 euros grâce au bonus écologique en France tout en livrant quelques précisions sur l’autonomie, le temps pour une recharge complète, le mode Autopilot ou même sur les jeux vidéo embarqués ou la qualité de la sonorisation de cette Tesla Model 3 (2021) Performance pour profiter de vos morceaux au sein de l’habitacle.

On n’oublie évidemment pas les quelques points faibles du véhicule à connaitre. Rappelons que l’essentiel des questions posées dans la vidéo ont été recueillies auprès de nos lecteurs sur Instagram.

Pardonnez-nous aussi un petit moment d’auto-promotion. Cette vidéo a fait l’objet d’une production d’envergure avec des plans embarqués filmés par trois GoPro Hero 9 Black et des images captées à l’aide d’un drone DJI Mavic 2 Pro.