Model S Plaid : interface, espace, système audio, comment Tesla a pimpé son habitacle

Lors de l’événement de lancement dédié à la Tesla Model S Plaid, Elon Musk a présenté une refonte de l’habitacle. Voici les principaux changements à retenir.

Le « Model S Plaid Delivery Event » a été l’occasion pour Elon Musk de lancer en grande pompe les toutes premières livraisons de sa berline électrique nouvelle génération, tout en rappelant les caractéristiques techniques affolantes de son bolide. Triple moteur, plus de 1000 chevaux, 100 km/h moins de 2 secondes : la Model S Plaid ne rigole pas.

Le patron de SpaceX en a aussi profité pour dévoiler de nombreux changements liés à l’habitacle du véhicule. Ce dernier sera par exemple beaucoup plus silencieux grâce à un nouveau verre acoustique conçu en interne. Un moyen pour Tesla d’optimiser l’insonorisation. « Vous n’entendrez rien même à 160 km/h », s’est amusé Musk.

22 haut-parleurs et 4 charges par induction

Pour renforcer l’immersion sonore de l’expérience utilisateur, les ingénieurs de Tesla ont installé un nouveau système audio lui aussi développé en interne : au total, pas moins de 22 haut-parleurs sont présents pour combler les oreilles des passagers avant et arrière. Les passagers arrière, justement, seront installés plus confortablement.

La rangée arrière a en effet été repensée pour apporter plus d’espace. Elon Musk a d’ailleurs admis que les sièges arrière n’étaient pas « incroyables », mais que les nouveaux seraient plus accommodants. Toujours bon à prendre pour une voiture électrique dont la version Plaid coûte près de 130 000 euros.

Toujours à l’arrière, un écran s’invite au niveau du tunnel central pour renforcer l’aspect divertissant du véhicule. Pour poursuivre au chapitre des technologies, Tesla mise sur quatre charges par induction : deux à l’arrière, deux à l’avant. C’est inédit. Une charge de 36 W est même disponible pour recharger son ordinateur portable, assure Elon Musk.

Système d’air conditionné invisible

Concernant l’écran avant de 17 pouces, l’entrepreneur américain ose les mains en le comparant à « une expérience cinématographique comme à la maison ». Propulsée par une puissance de 10 téraflops, son interface subit une petite mise à jour avec une navigation par gestes qui évolue et de nouvelles manières de personnaliser son expérience.

Selon Electrek, toutes ces nouveautés logicielles seront déployées sur les Tesla Model S et Tesla Model X 2021, quand certains changements débarqueront aussi sur les Model 3 et Model Y. M. Musk évoque enfin un « système d’air conditionné invisible » — les sorties de ventilation sont désormais camouflées — orienté vers trois zones : à l’arrière, à l’avant et sur les parties latérales avant.