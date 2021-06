Tesla Model S : une version Grande Autonomie… qui chute en autonomie

Tesla a reçu les nouvelles données de l’agence de protection de l’environnement des États-Unis, qui revoit légèrement à la baisse le rayon d’action de la Tesla Model S Grande Autonomie.

Que les données techniques des voitures électriques de Tesla ne soient pas figées, ce n’est pas un secret. Les informations de son catalogue évoluent régulièrement selon des mises à jour effectuées par le constructeur, ou de nouvelles estimations envoyées par l’EPA, l’agence de protection de l’environnement américaine.

Une petite dizaine de km en moins

Cet organisme se charge d’évaluer l’autonomie des véhicules électriques outre-Atlantique via le protocole FTP-75. Il est donc normal de croiser l’acronyme « EPA » dans les divers communiqués de presse des fabricants américains, tout comme l’on retrouve la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) en Europe et ailleurs.

Comme le relève InsideEVs, l’EPA a communiqué un nouveau lot de données qui concerne notamment le rayon d’action de la Tesla Model S Grande Autonomie 2021. La version entrée de gamme de la berline électrique voit son autonomie être revue à la baisse, pour chuter de 663 à 652 kilomètres — le configurateur français a déjà acté le changement.

Un protocole mixte

En somme, cette évolution n’a rien de dramatique : elle remet simplement à jour une donnée, que l’EPA réévalue et considère plus juste. Ces 652 kilomètres d’autonomie ont été calculés à partir d’un protocole mixte mêlant à la fois la conduite en ville et sur autoroutes.

Bien évidemment, ne vous attendez pas à pouvoir avaler autant de kilomètres sur les voies rapides, compte tenu de la vitesse moyenne du véhicule qui consomme alors beaucoup plus qu’en ville. Pour économiser de l’énergie, n’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre dossier dédié à l’éco-conduite.