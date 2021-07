Tesla poursuit sur sa lancée et se dirige vers un nouveau record de livraisons

Indicateur crucial pour les marchés, les chiffres de production de Tesla sont à la hausse depuis des mois. Et cette dynamique s'accentuerait pour le second trimestre 2021. D'après les analystes de Wall Street, la firme aurait réussi à produire deux fois plus de véhicules qu'un an plus tôt.

On arrête plus Tesla. Cotée en bourse, la firme est tenue de dévoiler chaque trimestre ses chiffres de production. Et ils seraient une nouvelle fois en hausse nous dit Electrek. Sur le second trimestre 2021, les analystes de Wall Street prévoient qu’environ 200 000 véhicules sortiraient des usines du géant californien, contre un peu plus de 180 000 pour le premier trimestre.

Si ces chiffres se confirment, il s’agirait d’un nouveau record de production. Rappelons qu’un an plus tôt, sur le Q2 2020, « seulement » 82 000 voitures étaient produites. Comme nous l’indiquions récemment, cette production se fait toutefois à marche forcée… avec à la clé une perte de qualité et un service client parfois écorné. Depuis quelques semaines, de nombreux véhicules sont par exemple livrés sans radars, ou avec des numéro d’identification « VIN » parfois absents des documents de livraison.

Une production importante, mais quid des livraisons ?

Fabriquer des véhicules et les livrer sont deux choses différentes. Les analystes de Wall Street estiment néanmoins que Tesla sera bien en mesure d’écouler 200 000 véhicules sur le second trimestre 2021, même estimation pour les analystes de la Deutsche Bank (qui prévoyait au départ 207 000 livraisons). À l’inverse, La Banque Royale du Canada se montre plus prudente, évoquant 177 000 à 195 000 unités livrées seulement.

À titre indicatif, au premier trimestre 2021, Tesla avait réussi à livrer un peu moins de 184 000 véhicules, soit 4000 de plus que le nombre de voitures produites sur la même période. Il s’agissait d’un record… que la firme semble toutefois résolue à battre.

Comme le rapporte Electrek, Elon Musk a récemment indiqué à ses employés que si Tesla « fonctionne bien », ils devront « mettre le paquet » à la fin du trimestre pour transformer l’essai. Dans les faits, Tesla reste confronté à d’importants problèmes de chaîne d’approvisionnement ces derniers mois. En continuant de battre des records de production et de livraisons, la firme envoie des signaux positifs aux marchés — mais pour combien de temps encore ?